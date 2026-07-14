Ein Finger fehlt ihm seit seiner Kindheit, doch Dan Burn steht im WM-Halbfinale. Sein riskantes Abenteuer hatte vor allem einen Grund.

Atlanta (dpa) – Englands Fußball-Nationalspieler Dan Burn ist nicht nur wegen seines vergleichsweise späten WM-Debüts im Alter von 34 Jahren in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Dem Innenverteidiger von Newcastle United fehlt auch ein Finger an seiner rechten Hand. Diesen verlor er nach eigenen Angaben als 13-Jähriger beim Versuch, über einen Zaun zu klettern, wie unter anderem der «Mirror» berichtete.

Burn habe in seiner Heimatstadt Blyth (nahe Newcastle) ein paar Mädchen beeindrucken wollen, hieß es in dem Bericht weiter. An einem Finger trug er damals einen Ring, der sich beim Runterspringen im Zaun verhakte. Durch die Wucht seines Körpergewichts wurde Burns kompletter Finger abgerissen.

Auch ein Kaninchen war beteiligt

Der Grund für das unheilvolle Abenteuer: «Ich war also mit ein paar Freunden unterwegs und habe vor einer Gruppe von Mädchen angegeben. Ich glaube, ein Kaninchen war ausgebüxt und hatte sich ein Stück weit in ein Gemeindezentrum verirrt», erzählte Burn. Die Verfolgung endete dann mit der schlimmen Verletzung.

Bei der WM darf Burn nach seinem erfolgreichen WM-Debüt im Achtelfinale gegen Mexiko (3:2) und dem Viertelfinal-Triumph gegen Norwegen (2:1 nach Verlängerung) weiter vom Titel träumen. Im Halbfinale am Mittwoch geht es gegen Argentinien um den Einzug ins Finale.