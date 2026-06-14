Fußball-Nationalmannschaft
Vor WM-Flug: Sicherheitscheck für DFB-Stars auf Rollfeld
WM 2026 - Abreise nach Houston
DFB-Kapitän Joshua Kimmich bei der Sicherheitskontrolle auf dem Rollfeld in Winston-Salem.
Jan Woitas. DPA

Vor dem Flug nach Texas werden die Nationalspieler direkt am Flugzeug untersucht. Das sieht das FIFA-Reglement bei der WM vor. Florian Wirtz und Co. müssen auch ihre Koffer öffnen.

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Winston-Salem (dpa) – Dieser Sicherheitscheck ist auch für Joshua Kimmich und seine Kollegen ziemlich ungewöhnlich. Auf dem Rollfeld in Winston-Salem wurden die Fußball-Nationalspieler vor dem Abflug zum ersten WM-Spiel nach Houston kontrolliert. Torwart Manuel Neuer nahm hierfür auf einem Stuhl Platz.

Auch Jamal Musiala wurde von einem Sicherheitsbeamten mit dem Detektor direkt vor dem blauen Flieger untersucht. Zudem wurden die Silberkoffer von der Security kontrolliert. Erst danach ging es vom kleinen Smith Reynolds Airport im Ort des DFB-Basecamps nach Texas.

Das Prozedere entspricht dem FIFA-Protokoll bei der WM, wie der DFB mitteilte. Der Fußball-Weltverband organisiert die Anreise aller Mannschaften zu den Spielen, so auch den Flug der deutschen Auswahl zur Partie gegen Curaçao heute Abend (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV). Die Teams gehen dabei nicht durch die Flughafengebäude, sondern werden direkt zu den Maschinen am Rollfeld gefahren.

© dpa-infocom, dpa:260613-930-219373/1

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