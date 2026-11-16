Was für ein Abend. Das DFB-Team überrollt Erzrivale Holland im 50. Vergleich nach Traumtoren mit 5:0. Damit zieht Jürgen Klopps Mannschaft als Gruppenerster in die K.o.-Runde der Nations League ein.

Berlin (dpa) - Der Berliner Junge Derry Scherhant und Jubilar Florian Wirtz haben die Fußball-Nationalmannschaft in Jürgen Klopps «Endspiel des Jahres» mit Traumtoren als Gruppensieger ins Viertelfinale der Nations League geführt. Sechs Tage nach seinem 24. Geburtstag leitete Scherhant, aufgewachsen unweit des Olympiastadions, in der 41. Minute mit seinem ersten Länderspieltor das völlig losgelöste 5:0 (1:0) im 50. Duell mit dem Fußball-Erzrivalen Holland ein.

Wirtz erhöhte mit einem weiteren fulminanten Linksschuss exakt nach einer Stunde. Seine Top-Leistung im 50. Länderspiel krönte der 23-Jährige mit dem 4:0 in der 71. Minute. Davor hatte Nico Schlotterbeck bereits nach einem Freistoß von Brajan Gruda mit einem Flugkopfball die letzten Zweifel am Weiterkommen in der Nationen-Liga mit dem 3:0 beseitigt (65.). Für eine weitere Zugabe sorgte der wieder famose Gruda in der 77. Minute.

Beim höchsten Sieg unter Klopp spielten sich seine Jungs nach der Pause vor den 71.765 Zuschauern in einen Rausch. Im März 2027 darf sich die von Klopp personell und taktisch neu ausgerichtete DFB-Elf nun in der K.o.-Runde nach dem WM-Tiefpunkt im Sommer wieder mit den Top-Nationen wie Weltmeister Spanien, England oder Frankreich messen.

Viertelfinal-Auslosung am Freitag

Auf wen die DFB-Auswahl im März im Viertelfinale trifft, das wird an diesem Freitag (12.00 Uhr) bei der Auslosung am UEFA-Sitz in der Schweiz ermittelt.

Den höchsten Pflichtspielsieg gegen Oranje errangen die Nationalspieler nochmal im schwarzen Adidas-Dress. Im neuen Jahr wird die Marke mit den drei Streifen vom US-Konkurrenten Nike als DFB-Partner abgelöst. Allen voran für Torschütze Scherhant wird das Trikot des Hollands-Spiels ein besonders wertvolles Erinnerungsstück sein.

In dem Stadion, wo er für Hertha BSC seine ersten Schritte als Profi machte, traf er in seinem vierten Länderspiel erstmals. Nach einem Zuspiel von Kapitän Joshua Kimmich machte er im Strafraum einen Haken und schoss den Ball dann wuchtig hoch ins lange Eck. Ein Traumtor. Scherhant rutschte auf den Knien jubelnd zur Ostkurve, wo sonst die Hertha-Fans bei Heimspielen stehen.

Scherhants besonderer Abend

Am Spielfeldrand riss Klopp erstmals an diesem Abend begeistert die Fäuste in die Luft. Der Freiburger Scherhant ist wie der Leipziger Brajan Gruda, der beim 3:1 in Serbien beim Debüt ebenfalls spektakulär getroffen hatte, oder auch Außenverteidiger Philipp Treu eine der Entdeckungen des Bundestrainers.

50 Eintrittskarten hatte Scherhant extra für Familie und Freunde besorgt. Die Ausgabe hat sich gelohnt, es war sein Abend. Neun Minuten vor seinem Premieren-Tor für Deutschland hatte er noch Pech mit einem Pfostenschuss.

Ein anderer Berliner Junge stand vor dem Spiel kurz im Mittelpunkt. Nach 86 Länderspielen wurde Abwehrspieler Antonio Rüdiger in seiner Heimatstadt von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Sportdirektor Rudi Völler offiziell verabschiedet. Es gab einen letzten großen Applaus für den 33-Jährigen, der nach der vermurksten WM im Sommer seinen Rücktritt erklärt hatte.

Holland bricht nach der Pause auseinander

Rüdiger steht für die erfolglose, jüngere Vergangenheit der Nationalelf - die Zukunft unter Klopp verkörpern Flügelstürmer wie Scherhant und Gruda. Für Klopp sind die Außen «die Spielmacher der heutigen Zeit». Das zeigte das Flügel-Duo überragend gegen die Holländer, die drei Tage nach dem 7:0-Torfest gegen Griechenland offensiv bei ihren Kontern nicht effektiv und eiskalt waren. Das galt vor allem für den ehemaligen Dortmunder Donyell Malen. Der für Ajax Amsterdam spielende Marc-André ter Stegen war im deutschen Tor kaum gefordert.

Vom Weiterkommen bis zum ebenfalls noch drohenden bitteren Gang in die Abstiegs-Playoff reichte die Ausgangslage für Klopp und seine Spieler im letzten Vorrundenspiel. Das «Negativ-Szenario» konnte auch Optimist Klopp nicht ausblenden. «Ich beschäftige mich nur einfach nicht damit», sagte er.

Der 59-Jährige baute sogar vorsichtshalber vor. «Wir wollen jetzt sofort Erfolg», sagte Klopp. «Aber wenn man irgendwann groß gewinnen will, muss man einfach damit leben, dass man ab und zu auch auf die Mütze bekommt.»

Auf die Mütze bekam aber der Erzrivale. Nach der Pause brachen gegen eine entfesselt angreifende deutsche Mannschaft defensiv alle Dämme. Ohne den verletzten Kapitän und Abwehrchef Virgil van Dijk konnte Oranjes Abwehr die zaubernden Scherhant, Wirtz und Gruda nicht mehr aufhalten. «Oh, wie ist das schön», sangen die deutschen Fans. Der triste WM-Sommer ist Mitte November nur graue Vergangenheit.

In der langen Winterpause kann Klopp nun beruhigt Pläne machen, wie der eingeschlagene Weg zur Europameisterschaft 2028 weiterhgehen soll. Er sähe «ganz viel Talent im deutschen Fußball» hatte er gesagt. In kurzer Zeit hat er es sichtbar gemacht - mit WM-Spielern wie Kimmich oder Kai Havertz und Talenten wie Gruda oder Scherhant.