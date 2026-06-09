Der DFB-Sportdirektor und der Verbandspräsident fliegen zum WM-Eröffnungsspiel. Die Partie im Aztekenstadion ist nicht der einzige Grund. Es geht auch um ein langjähriges soziales Engagement.

Winston-Salem (dpa) – DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Verbandspräsident Bernd Neuendorf nutzen ihre Reise zum Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko-Stadt für einen guten Zweck. Beide überbringen einen Scheck für die Mexiko-Hilfe des Deutschen Fußball-Bundes mit Spenden der aktuellen deutschen Nationalspieler.

«In diesem Fall haben Sie Ihre Trikots vom letzten Heimländerspiel in Mainz versteigert und legen, glaube ich, noch etwas drauf, sodass wir auf 86.000 Euro kommen», berichtete Neuendorf von der Aktion der DFB-Stars um Kapitän Joshua Kimmich. Unterstützt werden mit der aktuellen Spende Stiftungsprojekte in Mexiko-Stadt, Querétaro und Guadalajara, die den Fokus auf Bildungsarbeit legen.

Prägende Erlebnisse bei WM 1986

Das WM-Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika findet am Donnerstag (21.00 Uhr) im legendären Aztekenstadion statt. Dort stand Völler mit der DFB-Elf 1986 im Finale gegen Argentinien (2:3). Beim Turnier entstand damals auf Initiative des späteren DFB-Präsidenten Egidius Braun die Mexiko-Hilfe, die später in die nach ihm benannte Stiftung integriert wurde.

«Das ist jetzt 40 Jahre her. Und diesen 40. Jahrestag, den haben Rudi und ich jetzt zum Anlass genommen, weil Rudi damals dabei war bei dieser WM. Er hat sich auch damals die Projekte mit angeguckt», sagte Neuendorf. Völler war damals nach dem Besuch in einem Waisenhaus mit 5.000 Mark der erste Spender, wie der DFB anlässlich der Reise in Erinnerung rief.

Für Völler markiert die Reise nach Mexiko den Beginn eines straffen Programms in der WM-Auftaktwoche. Am Freitag reist der 66-Jährige dann nach New York weiter, wo er bei der Eröffnung des German House of Soccer, einer Fußball-Begegnungsstätte des DFB in der WM-Zeit, dabei ist. Anschließend geht es für ihn weiter nach Houston, wo die Nationalmannschaft am kommenden Sonntag (19.00 Uhr/ARD und Magenta TV) ihr Auftaktspiel gegen Curaçao bestreitet.