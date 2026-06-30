Nach dem WM-Aus wird über die sportliche Zukunft von Bundestrainer Julian Nagelsmann diskutiert. Das sagt der DFB-Sportdirektor dazu.

Foxborough (dpa) – DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat Bundestrainer Julian Nagelsmann unmittelbar nach dem WM-Aus den Rücken gestärkt. «Ich bin immer noch überzeugt davon, dass er der Richtige ist», sagte Völler nach dem 3:4 im Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Paraguay. Nagelsmann sei «die richtige Person am richtigen Ort». Nagelsmanns Vertrag beim Deutschen Fußball-Bund läuft noch bis nach der EM 2028 – ebenso wie der von Völler.

«Wenn man in so einer Form ausgeschieden ist, werden es viele nicht verstehen», sagte Völler und bekräftigte: «Ich finde immer noch, er ist ein absoluter Toptrainer.» Jeder wisse, wie er zum Bundestrainer stehe.

Nagelsmann hatte im September 2023 die Nachfolge von Hansi Flick angetreten. Er war damals «die Wunschlösung» von Völler, der in der derzeit etwas mehr als 1.000 Tage währenden Amtszeit Nagelsmanns wichtigster Ansprechpartner im Verband war.