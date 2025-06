Das EM-Finale gegen England hat die deutsche U21 knapp verloren. Die Führungsspitze des deutschen Fußballs glaubt in der Zukunft trotzdem an diese Spieler.

Bratislava (dpa) - Trotz der Endspiel-Niederlage bei der U21-EM traut die Führungsspitze des Deutschen Fußball-Bundes dieser Generation langfristig sehr viel zu. «Von dieser Erfahrung werden unsere U 21-Nationalspieler trotz der bitteren Finalniederlage nach Verlängerung ihre gesamte Karriere lang profitieren. Ich bin mir sicher, dass wir einige auch in der A-Nationalmannschaft wiedersehen werden», sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler in einer Mitteilung des Verbandes.

Trainer Antonio Di Salvo sei es gelungen, «eine echte Mannschaft zusammenzustellen, die nicht nur hochtalentiert ist, sondern auch mit viel Herz spielt. Die sich auch in schweren Momenten durchgebissen hat», fügte Völler hinzu. Die deutsche U21-Nationalmannschaft verlor am Samstagabend das EM-Finale in der Slowakei mit 2:3 (2:2, 1:2) nach Verlängerung gegen Titelverteidiger England.

«Es ist enorm schade für Toni Di Salvo und seine U21, dass sie sich nicht für ein großartiges Turnier mit dem Titel belohnen konnten. Den hätte diese begeisternde Mannschaft wirklich verdient gehabt», sagte auch Bundestrainer Julian Nagelsmann. «Der mutige, offensive, leidenschaftliche Fußball hat mir sehr gut gefallen. Diese Mannschaft hat top Spieler und gute Typen, nicht nur Nick Woltemade, Rocco Reitz und Brajan Gruda, die schon bei uns bei der A-Mannschaft dabei waren.»