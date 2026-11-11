Sportdirektor Rudi Völler pflegt ein enges Arbeitsverhältnis mit Jürgen Klopp. Der Ärger über einen flapsigen WM-Spruch des neuen Bundestrainers ist längst verflogen. Doch was dachte Völler damals?

Herzogenaurach (dpa) – Jürgen Klopp ein Komiker? Davon ging zumindest DFB-Sportdirektor Rudi Völler nach dem flapsigen «Noch»-Spruch des Bundestrainers bei der Fußball-WM über seinen Vorgänger Julian Nagelsmann aus. Auf die Frage, was er damals gedacht habe, antwortete Völler im Podcast «Kerners11» ehrlich: «Was habe ich bei euch in der Sendung gesagt? Er sei für die Komik zuständig? Das habe ich dann wahrscheinlich gerade gedacht.»

Klopp hatte vor dem WM-Auftaktspiel der DFB-Auswahl gegen Curaçao (7:1) als TV-Experte bei MagentaTV auf die Frage nach seiner Wunschformation erklärt: «Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch.» Später hatte sich der 59-Jährige dafür entschuldigt.

Völler lobt Klopp

Gut zwei Wochen später musste Nagelsmann nach dem frühen WM-Aus in der Zwischenrunde gegen Paraguay tatsächlich gehen. Ende Juli präsentierte der DFB dann Klopp als Nachfolger. Und auch wenn Völler stets zu Nagelsmann stand und noch heute ein gutes Verhältnis zu dem 39-Jährigen pflegt, ist er von der Entscheidung voll überzeugt. «Jürgen war die perfekte Wahl», sagte Völler.

Klopp könne «Spieler in seinen Bann ziehen und Dinge vorleben, die er im Training haben möchte, um im Spiel den Spielern die zehn Prozent mehr herauszuziehen. Dass sie hundertprozentig Vertrauen haben, ist bei ihm eine ganz große Gabe. Das ist außergewöhnlich», lobte Völler.

Der 66-Jährige besitzt beim DFB noch einen Vertrag bis nach der EM 2028. Wofür er beim Verband in Erinnerung bleiben wolle? «Das ist eine Fangfrage. Was sag' ich da jetzt? Meistens wird da immer gelogen. Er hat sein Bestes getan, sagen wir mal so», erklärte Völler zu seinen Ambitionen bis zum Abschied in gut eineinhalb Jahren.