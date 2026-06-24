Viermal schon feierte Lionel Messi in einem WM-Camp Geburtstag. So gut wie diesmal dürfte er noch nie gelaunt gewesen sein. Sein Herzensclub gratuliert auch.

Kansas City (dpa) – Der FC Barcelona gehörte zu den ersten öffentlichen Gratulanten. «39 Jahre Großartigkeit», schrieb der Club zu den Wünschen an Lionel Messi bei Instagram. Der Fußball-Superstar, einst 20 Jahre bei Barça, feiert wie 2006, 2010, 2014 und 2018 wieder seinen Geburtstag (24. Juni) in einem WM-Camp der argentinischen Nationalmannschaft. Im Titeljahr 2022 hatte die WM erst im November und Dezember stattgefunden.

«Herzlichen Glückwunsch», hieß es bereits auch vom argentinischen Verband, als es für Messi und seine Mitspieler im Camp in Kansas City noch Nacht war. «39 Jahre Lionel Messi: Der Mann, der die Geschichte des Weltfußballs verändert hat.» Der südamerikanische Verband ergänzte: «Jeden Tag noch größer».

Messi brillierte gleich zum Auftakt der WM in den USA, Kanada und Mexiko wie es ihm selbst in Katar auf dem Weg zum Triumph nicht gelungen war. Beim 3:0 gegen Algerien und beim 2:0 gegen Österreich erzielte er alle Tore. Mit nun 18 WM-Treffern ist er an Deutschlands Ex-Torjäger Miroslav Klose vorbeigezogen und alleiniger Rekordhalter.

Ein Ständchen um 10 und um 10 für die 10

Ein argentinischer Moderator startete auch noch einen besonderen Aufruf zum 39. Ehrentag für die Nummer 10: «Diesen Mittwoch, um 10 Uhr morgens und um 10 Uhr abends, singen wir ihm alle ein großes 'Happy Birthday'. In den Klassenzimmern, bei der Arbeit, im Bus (...), auf dem Balkon, im Wohnzimmer, wo auch immer ihr seid», schrieb Rodolfo Barili bei Instagram.