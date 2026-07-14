Nanu, was war denn das?! Im WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien sorgt ein Freistoßspray für Schmunzeln. Der Schiedsrichter hat ohnehin schon Kultstatus beim Turnier.

Arlington (dpa) – Seit seiner legendären WM-Aussage zum verdeckten Mund von Paraguays Miguel Almirón ist Schiedsrichter Iván Barton aus El Salvador längst Kult beim Turnier. Beim Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft wurde der Unparteiische auch zum Hingucker. Vor einem Freistoß für Spanien in der Anfangsphase ließ sich Barton mit einem Lächeln im Gesicht ein neues Freistoß-Spray reichen. Hatte er es vergessen? War die andere Dose leer?

Egal, es war zumindest ein weiteres Mal, dass der 35-Jährige zum Hingucker wurde. Das war schon beim Spiel von Paraguay gegen die Türkei der Fall. Paraguays Nationalspieler Almirón hatte als erster Fußball-Profi bei der WM die Rote Karte gesehen, weil er sich in einem Disput mit dem Gegner die Hand vor den Mund gehalten hatte.

Den Platzverweis für Almirón gab Barton in bestimmendem Ton zum Besten: «After Review. Number 10. Paraguay. Covered his mouth. Decision is: Red Card!» Im Internet wurde der Auftritt stark beachtet – und mit musikalischen Klängen begleitet.