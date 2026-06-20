Furore um eine Soße: In mehreren Beiträgen in sozialen Medien nimmt die US-Bundesbehörde TSA Ranch-Dressing auf die Schippe. Hinter dem Spaß steckt allerdings ein ernst gemeinter Hinweis.

Washington (dpa) – Ranchsoße im Handgepäck als Mitbringsel der WM-Reise? Bloß nicht, wenn es nach der US-Flugsicherheitsbehörde TSA geht. Die Transportation Security Administration hat auch Fußballfans mit einem Augenzwinkern daran erinnert, dass das beliebte Dressing nicht ins Bordgepäck gehört. «Falls Ihr wegen einer sehr großen Sportveranstaltung hier seid und dabei zufällig RANCH entdeckt… packt sie bitte auf dem Heimweg in Euer AUFGABEGEPÄCK», teilte die Behörde auf Instagram und X mit.

In gleich mehreren Beiträgen nimmt die TSA die Soße, die einst 1954 in Kalifornien erfunden worden sein soll, und ihre Fans aufs Korn. So sollten Fluggäste bloß nicht das Dressing kurz vor der Sicherheitsschleuse in sich hineinkippen – die Flughafenmitarbeiter könnten diese auch für die Gäste aufgeben. In einem anderen Post steht recht simpel: «Tage seit dem letzten Flughafenvorfall mit Ranch: 0».

Flüssigkeitsregeln beachten

Hintergrund ist die internationale Flüssigkeitsregelung bei Handgepäckstücken: Auf Flügen darf jeder Gast maximal einen Ein-Liter-Beutel mitnehmen, in dem Flüssigkeiten in Behältnissen unter 100 Millilitern abgefüllt sind. Die meisten Soßen werden in größeren Behältern verkauft und müssten somit vor Ort weggeworfen werden.

Bei Ranchsoße handelt es sich im ursprünglichen Sinn um ein Dressing auf Buttermilchbasis. Neben Mayonnaise kommen unter anderem auch Schnittlauch, Petersilie und Dill rein. «Ranch», wie die Amerikaner ihre Soße gerne abkürzen, zählt zu den am liebsten verzehrten Dips des Landes. Im Zuge der Fußball-WM haben ausländische Gäste in den USA wohl ebenfalls Ranchsoße kennen- und lieben gelernt.

Auch Soßenhersteller springt auf den Zug auf

Mittlerweile hat sich auch der Soßenhersteller Kraft zu Wort gemeldet und dabei eine Packungsgröße in TSA-konformem Format in Aussicht gestellt. «Manche Besucher nehmen Souvenirs mit nach Hause. Andere nehmen Amerikas beliebtestes Dressing mit», heißt es in dem Beitrag. Zwar sei das dazugehörige Bild teilweise mit KI generiert worden. Zugleich versprach Kraft: «Wir arbeiten an der echten Version.»