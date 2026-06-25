Co-Gastgeber Kanada wird bei der Fußball-WM kein Heimspiel mehr bestreiten. Die Spieler nehmen dies zum Anlass, den Menschen im Land auf ungewöhnliche Weise für die Unterstützung zu danken.

Vancouver (dpa) – In einem Dankesbrief an die Fans haben sich Kanadas Fußballer aus der Heimat verabschiedet und um weitere Unterstützung bei der WM-Endrunde geworben. «Liebes Kanada. Die Liebe und Unterstützung, die unser Team im ganzen Land erfahren hat, waren unvergleichlich – so etwas haben wir noch nie erlebt. Euer Glaube an uns hat uns durch einige der größten Momente unserer Geschichte getragen», heißt es in einem öffentlichen Brief der kanadischen Nationalmannschaft.

Der Co-Gastgeber muss nach dem 1:2 im dritten Gruppenspiel gegen die Schweiz in die USA umziehen. Das Sechzehntelfinale gegen Südafrika findet am Sonntag in Inglewood bei Los Angeles statt. Auch im Falle des Weiterkommens würden die Kanadier alle weiteren Turnierspiele im Nachbarland bestreiten. «Es tut uns leid, dass wir euch verlassen müssen. Aber ihr müsst uns nicht verlassen», schrieb das Team auf dem Portal X.

Marsch-Elf löst Euphorie aus

Bei den drei Vorrundenpartien in Toronto und Vancouver hatte die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch eine riesige Euphorie im Land entfacht. «Danke an die Fans, die bei jedem Rückschlag, jedem Sieg und jedem Schritt auf unserem Weg zu uns gehalten haben», hieß es weiter.

Durch die bisher stimmungsvollen Turnierauftritte hofft der Verband zugleich auf weiteren Fan-Zuspruch für die Zukunft. «Diese Reise ist noch nicht zu Ende. In vielerlei Hinsicht fängt sie gerade erst an. Seid Teil dessen, was als Nächstes kommt», warb der Verband um breite Unterstützung in der Fan-Initiative CanadaRed.