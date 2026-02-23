Nach Tod von Kartellboss
Unruhen bei Co-Gastgeber: Bedenken vor Fußball-WM in Mexiko
Drogenkrieg in Mexiko - Cointzio
Drogenkrieg in Mexiko - Cointzio
Armando Solis. DPA

In weniger als vier Monaten steigt in Mexiko die Fußball-WM, schon in wenigen Wochen sind Playoff-Partien geplant. Doch eine Gewaltwelle erschüttert derzeit das Land. Hat dies Folgen für das Turnier?

Lesezeit 2 Minuten
München (dpa) – Wegen der jüngsten Gewalteskalation in Mexiko wachsen in der Fußball-Welt die Bedenken vor der WM im Sommer. Seit das Militär in dem mittelamerikanischen Land den mächtigen Drogenboss Nemesio Oseguera Cervantes – auch bekannt als «El Mencho» – tötete, setzen dessen Anhänger Autos, Banken, Tankstellen und Läden in Brand und errichten Straßensperren.

Ressort und Schlagwörter

Sport
Montag bis Sonntag
Neues aus den Top-Ligen

Ob Nationalmannschaft, Champions League oder Fußball-Bundesliga: Aktuelle Nachrichten aus den Top-Ligen gibt es täglich bis 6 Uhr – von Montag bis Sonntag.

Newsletter abonnieren