Gut eine Woche vor dem Start der DFB-Auswahl in die Weltmeisterschaft hält sich der Optimismus daheim sehr in Grenzen.

Berlin (dpa) – Die große Mehrheit der Deutschen traut der Fußball-Nationalmannschaft nicht den Titel bei der anstehenden Weltmeisterschaft zu. Nur 15 Prozent glauben, dass die DFB-Auswahl beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko triumphieren wird, 72 Prozent bezweifeln das. Dies geht aus einer repräsentativen Umfrage für das ZDF-«Politbarometer» hervor.

Nach dem Aus schon in der Vorrunde bei den vergangenen beiden Endrunden meinen aber nur 3 Prozent, dass auch diesmal schon vor dem Achtelfinale Schluss ist. 15 Prozent erwarten ein Aus in der Runde der letzten 16 Mannschaften, 33 Prozent rechnen damit im Viertelfinale. 15 Prozent glauben an ein Aus erst im Halbfinale und 2 Prozent an eine Niederlage im Endspiel am 19. Juli.

Erstmals 48 Mannschaften bei WM

An der WM nehmen diesmal 48 Mannschaften teil, die K.o.-Phase beginnt erstmals mit 32 Teams. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann startet am 14. Juni gegen Außenseiter Curaçao. Weitere Gegner des viermaligen Weltmeisters Deutschland in der Vorrunde sind die Elfenbeinküste und Ecuador. Am Samstag (20.30 Uhr/RTL) gibt es in Chicago zunächst noch die WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA.

Für die repräsentative Umfrage hatte die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen in der Zeit vom 1. bis 3. Juni 1.274 Personen befragt.