Für Deutschlands Nachwuchstrainer Antonio Di Salvo wird die letzte Partie des Jahres in Rijeka eine besondere. Der Regen sorgt für eine etwas ruckelige Vorbereitung.

Rijeka (dpa) – Antonio Di Salvo hatte sein eigenes Jubiläum gar nicht auf dem Schirm. Zum 50. Mal wird der Trainer am Dienstag (18.00 Uhr/ProSiebenMaxx) bei der deutschen U21-Fußball-Nationalmannschaft an der Seitenlinie stehen. «Es ist eine schöne Zahl, aber auch nur eine Zahl», sagte Di Salvo, als er auf der Pressekonferenz vor dem Testspiel in Kroatien darauf hingewiesen wurde.

Die Konzentration des 47-Jährigen gilt einem erfolgreichen Jahresabschluss. Ein «harter Gegner» seien die vom früheren Bundesliga-Profi Ivica Olic trainierten Kroaten, sagte Di Salvo. Genau wie die Belgier, gegen die das deutsche U21-Team im Test am vergangenen Freitag mit 1:2 verlor.

Regen erschwert die Platzsuche

Schon vor dem letzten Länderspiel des Jahres zog Di Salvo ein positives Fazit. Die Qualifikation für die EM im kommenden Sommer gelang als Gruppenerster. Gegen Belgien wäre «mindestens ein Unentschieden» drin gewesen, meinte der Coach. Bedeutende Themen wie aggressives Pressing seien aber dennoch gut umgesetzt worden und somit wichtiger gewesen als das Ergebnis.

Die Vorbereitung auf das Spiel gegen Kroatien verlief derweil etwas ruckelig. Weil es in Rijeka zuletzt viel geregnet hatte, sei der deutschen Mannschaft für ihr Abschlusstraining zunächst ein Kunstrasenplatz angeboten worden, berichtete Di Salvo. Den habe er aber nicht gewollt. Glücklicherweise habe man dann auch noch einen Naturrasenplatz bekommen, so der Trainer weiter.