Sorgen bei Di Salvo: Ein Zusammenstoß im Training kostet zwei U21-Spieler die kommenden Partien, dazu fällt Torhüter Mio Backhaus aus. Wie der Trainer auf die Personalnot reagiert.

Essen (dpa) – Die deutschen U21-Fußballer gehen mit weiteren Personalsorgen in die beiden Testspiele gegen Belgien und Kroatien. Kurzfristig fallen Torhüter Mio Backhaus vom SC Freiburg, Stürmer Nicolo Tresoldi vom FC Brügge sowie der Fürther Verteidiger Hendry Blank aus, wie Trainer Antonio Di Salvo vor der Partie gegen die Belgier am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Essen mitteilte. Dafür rücken der Regensburger Torwart Hannes Hermann und Hoffenheims Max Moerstedt nach.

Kapitän Tresoldi und Blank stießen im Training bei einem Luftzweikampf mit den Köpfen zusammen, dabei erlitten sie Gehirnerschütterungen. Beiden gehe es gut, betonte Di Salvo. Der DFB beachte aber das standardisierte Concussion-Protokoll nach Kopftreffern. Daher stünden beide Spieler für die kommenden beiden Partien nicht zur Verfügung. Blank war erst am Dienstag als Ersatz für den verletzten Karim Coulibaly von Racing Straßburg angereist.

Handverletzung bei Freiburgs Backhaus

Mit einer Handverletzung kam Backhaus laut Di Salvo zur U21 und konnte deshalb gar nicht erst mittrainieren. In Abwesenheit des wieder abgereisten Freiburgers soll Dennis Seimen vom VfB Stuttgart nun sowohl am Freitag in Essen als auch am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Rijeka gegen Kroatiens Nachwuchs im Tor stehen.

Wer statt Tresoldi die Elf als Kapitän anführt, sei noch offen. Ein möglicher Kandidat ist laut Di Salvo der gebürtige Duisburger Joshua Quarshie. «Joshua hat bei uns schon sehr, sehr gute Leistungen gezeigt, ist ein Führungsspieler», lobte der Coach den Innenverteidiger von Sturm Graz. Quarshie bringe alle Voraussetzungen mit, «um als Kapitän aufzulaufen, und das ist auch gut möglich».

9.000 Tickets für Heimspiel verkauft

Di Salvo betonte, dass es aufgrund der Ausfälle «keine so einfache Trainingswoche» gewesen sei. Schon zuvor hatten etliche Spieler wie Mika Baur (Celtic Glasgow), Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach) oder Arijon Ibrahimovic (FC Augsburg) für die beiden Partien zum Jahresabschluss absagen müssen.

Für das Spiel im Stadion an der Essener Hafenstraße hat der DFB bisher 9.000 Tickets verkauft. Das Ticket für die EM im kommenden Jahr in Albanien und Serbien (16. Juni bis 3. Juli 2027) hat die U21 bereits gelöst.