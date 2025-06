Nach dem Fehlen gegen England kann die deutsche U21 im EM-Viertelfinale gegen Italien wieder auf zwei Leistungsträger zurückgreifen. Starspieler Nick Woltemade erklärt, was ihm am Team imponiert.

Nitra/Modra (dpa) – Die deutsche U21-Nationalmannschaft kann im EM-Viertelfinale gegen Italien wieder auf den angeschlagenen Offensivstar Nick Woltemade und den genesenen Torhüter Noah Atubolu zurückgreifen. «Ich bin sehr zuversichtlich und freue mich auf das Spiel am Sonntag», sagte Woltemade nach dem Training in Modra. Der Neu-Nationalspieler, der beim 4:2 gegen Tschechien einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte, machte allerdings nicht bei allen Übungen mit.

Führung in der Torschützenliste

«Nichts Dramatisches, aber es ist einfach ein bisschen nervig», sagte der Stuttgarter Pokalsieger, der die Torschützenliste bei der Fußball-Europameisterschaft in der Slowakei mit vier Treffern anführt. Beim 2:1 in Nitra gegen England war der 23-Jährige nicht eingesetzt worden. Der zuletzt erkrankte Freiburger Torhüter Atubolu schaute nur zu.

«Ihm geht es wieder besser. Er war ja gestern schon auf der Bank, falls was passiert wäre, aber wir haben ihn dann geschont», sagte Trainer Antonio Di Salvo und signalisierte, dass Woltemade wieder ins Team zurückkehren wird. «Es war noch schmerzhaft. Aber ich gehe davon aus, dass er vielleicht schon morgen trainieren kann.»

«Riesenkompliment» an Teamkollegen

Durch das 2:1 gegen Titelverteidiger England hat Deutschland erstmals bei einer U21-EM alle drei Gruppenspiele gewonnen. Und das trotz einer Komplett-Rotation gegen die Briten. «Riesen-Kompliment», sagte Woltemade nach dem Training vor über 100 Zuschauern. «So ein Spiel gegen England zu spielen, ist nicht selbstverständlich. Das zeigt unsere Qualität, das zeigt unser Können – und es ist einfach schön zu sehen, was für eine Geschlossenheit und Qualität wir haben.»

Gespielt wird das Viertelfinale gegen die Italiener, die gemeinsam mit Spanien mit fünf Titeln Rekordeuropameister sind, am Sonntag (21.00 Uhr/Sat.1) in Dunajska Streda eine halbe Autostunde südöstlich von Bratislava. In einem Halbfinale wäre dann in Kosice nicht weit weg von der ukrainischen Grenze entfernt Dänemark oder Frankreich der Gegner. Das Endspiel findet am 28. Juni in Bratislava statt.