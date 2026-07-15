Englands Trainer Thomas Tuchel wird nachgesagt, dass er ziemlich verbissen sein kann. Bei der WM zeigt der Schwabe eine andere Seite von sich. Welche Bedeutung ein Eis auf einem Parkplatz für ihn hat.

Atlanta (dpa) – Ein Eis, die Abendsonne – und Thomas Tuchel fühlt sich wieder wie 15. Bei der auch für Trainer anstrengenden Fußball-WM gönnt sich der Coach der englischen Nationalmannschaft seine besonderen Auszeiten.

«Ich versuche immer, meinen Frühsport zu machen», erklärte Tuchel vor dem heutigen Halbfinale gegen Argentinien (21.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV). «Und manchmal setze ich mich einfach aufs Rad und dann braucht es nur einen großen Parkplatz und ein Eis in der Hand. Dann fühlt man sich wieder wie 15 und genießt einen warmen Sommerabend für 15 Minuten mit einer Kugel Eis in der Hand.»

Gute Zeit in Kansas City

Für Tuchel sind diese Momente ebenso wertvoll wie notwendig. «Mit verbindet sich wieder mit diesem wunderbaren inneren Gefühl, das wir alle haben. Manchmal ist das alles, was es braucht», sagte der 52-Jährige.

Die englische Nationalmannschaft hat ihr WM-Camp in Kansas City im ländlich geprägten Mittleren Westen der USA aufgeschlagen. Tuchel hat zuletzt seine Abschlusseinheiten dort abgehalten und ist mit der Mannschaft erst so spät wie möglich zu den Spielorten geflogen. Eine Ausnahme war das Achtelfinale in Mexiko-Stadt.