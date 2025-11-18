Fußball
Trump droht US-Städten erneut mit Entzug von WM-Spielen
Donald Trump und Gianni Infantino
Donald Trump und Gianni Infantino
Evan Vucci. DPA

US-Präsident Donald Trump nutzt die Fußball-WM für politischen Druck und droht Städten einmal mehr mit dem Entzug von Spielen. Zwei Städte nimmt er besonders ins Visier.

Washington (dpa) – US-Präsident Donald Trump hat demokratisch geführten Städten erneut mit dem Entzug von Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft gedroht. Im Beisein von Weltverbandschef Gianni Infantino führte der 79 Jahre alte Republikaner dafür im Weißen Haus Sicherheitsbedenken an und nahm dabei insbesondere Los Angeles sowie Seattle ins Visier.

