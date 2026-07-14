Die USA feiern in diesem Jahr ihren 250. Geburtstag, den WM-Titel als Geschenk kann es nicht mehr geben. Aus dem Weißen Haus kommen nun Wünsche, wer stattdessen gewinnen soll.

Washington (dpa) – Dem FIFA-Beauftragten des Weißen Hauses, Andrew Giuliani, würde England als neuer Fußball-Weltmeister gefallen. «Wissen Sie, da die Vereinigten Staaten nicht gewinnen können an unserem 250. Geburtstag, wäre es eine großartige Geschichte, wenn die Engländer nach Amerika kommen und während unserer Jubiläumsfeierlichkeiten gewinnen», sagte der von US-Präsident Donald Trump eingesetzte Giuliani der «Daily Mail». «Die vergangenen 60 Jahre waren schmerzhaft für England und es wäre ein schöner Triumph für sie, wenn sie das Turnier gewinnen.»

England spielt im Halbfinale am Mittwoch gegen Titelverteidiger Argentinien (21.00 Uhr MESZ/ARD und Magenta TV) und strebt den ersten WM-Titel seit 1966 an. Im anderen Halbfinale stehen sich Europameister Spanien und Frankreich heute (21.00 Uhr MESZ/ZDF und Magenta TV) gegenüber.

Kane als «Hauptgrund» für englischen Erfolg

Giuliani betonte die Bedeutung von Bayern-Profi Harry Kane für die englische Nationalmannschaft. «Wenn sie das Turnier gewinnen ist er der Hauptgrund dafür», sagte er. «Er ist einer der wichtigsten Spieler im Team, er und Jude Bellingham sind tolle Sportler.» England habe ein sehr ausgeglichenes Team und «sie müssen selbstbewusst sein, der Coach muss ihnen einimpfen, dass sie das Potenzial haben, zu gewinnen».

Stürmerstar Kane hatte zuletzt davon berichtet, wie er auf Wunsch des US-Präsidenten gemeinsam mit Trump in Florida eine Partie Golf gespielt hatte.