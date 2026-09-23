Schwarz statt grün: Die Fußball-Nationalmannschaft läuft bei der Premiere von Bundestrainer Jürgen Klopp in einem besonderen Trikot auf. Eigentlich sollte das erst im November vorgestellt werden.

Amsterdam (dpa) - Die Fußball-Nationalmannschaft wird beim Debüt von Bundestrainer Jürgen Klopp doch schon in dem Abschiedstrikot von Ausrüster Adidas spielen. Wie der DFB am Vortag der Partie in Amsterdam mitteilte, werden Kapitän Joshua Kimmich und seine Kollegen am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) gegen die Niederlande das schwarze Shirt mit goldenen Längsstreifen tragen.

«Das wird jedem sehr gut gefallen. Es ist wunderschön geworden. Ich freue mich für die Jungs, dass sie das anziehen dürfen. Ich werde mir auch eins mitnehmen, wenn das geht», sagte Klopp bei der Pressekonferenz am Vorabend des Spiels.

Eigentlich sollte das letzte Jersey des jahrzehntelangen DFB-Partners erst beim Rückspiel gegen Holland am 16. November in Berlin zum Einsatz kommen. Nun gab es aber offenbar eine Genehmigung für das neue Shirt durch die UEFA.

Die Partie gegen Oranje ist der Auftakt zur Gruppenphase der Nations League. Ursprünglich hatte die DFB-Elf in der Johan Cruyff Arena in einem grünen Retro-Trikot spielen sollen, das an das Auswärtsshirt der WM 1990 erinnert. Die Partnerschaft mit Adidas endet in diesem Jahr. Ab 2027 rüstet Nike die Nationalmannschaft aus.

Kleine Rauten als Symbol für Vereine

Die goldenen Streifen in dem schwarzen Trikot sind aus kleinen Rauten zusammengesetzt. Sie stehen laut DFB «symbolisch für die mehr als 24.000 Fußballvereine in Deutschland, welche das Fundament des deutschen Fußballs bilden», wie der Verband mitteilte.

In den folgenden Spielen am Sonntag in Augsburg gegen Griechenland und vier Tage später in München gegen Serbien wird die DFB-Elf in den weißen Heimtrikots auflaufen, die auch bei der WM im Sommer getragen wurden. Welches Trikot die Nationalspieler am 4. Oktober bei der Partie in Griechenland überstreifen, sei noch nicht final geklärt, hieß es vom DFB.

Werbeclip mit Fußball-Größen

Adidas hatte zum Wochenbeginn einen Werbeclip gestartet, in dem Fußballgrößen wie Philipp Lahm, Florian Wirtz oder Jürgen Klinsmann über das schönste Trikot in der DFB-Historie diskutieren. In dem Film wird die Präsentation für das neue und zugleich letzte Trikot noch für den 3. November angekündigt.

Nun können es Fans laut DFB schon bald auch kaufen. Auf die Frage, welchen Preis er als angemessen erachte, wich Klopp aus. Er habe schon lange kein Trikot mehr kaufen müssen, merkte er an und sprach von 70 bis 80 Euro. «Ich hoffe, es ist für denjenigen, der es kauft, den Preis wert, den es kostet», sagte Klopp. Tatsächlich kosten entsprechende neue Trikots rund 100 Euro. Das weiße deutsche WM-Trikot ist hingegen im DFB-Fanshop mittlerweile für 45 Euro zu haben.