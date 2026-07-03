Das Aus für Julian Nagelsmann als Bundestrainer ist besiegelt. Jetzt deutet alles auf Jürgen Klopp als Nachfolger hin. Das schreiben internationale Medien.

Berlin (dpa) – Jürgen Klopp könnte der neue Bundestrainer werden. Die Zeit von Julian Nagelsmann beim DFB ist vorbei. Das schreiben internationale Medien zum Knall bei der Fußball-Nationalmannschaft.

Spanien

«AS»: «Hat Jürgen Klopp gerade seinen nächsten Traumjob bekommen?»

«Marca»: «Die Weltmeisterschaft hat schon das nächste Opfer gefordert.»

Italien

«Corriere dello Sport»: «Das deutsche WM-Fiasko hat das Ende der Ära Nagelsmann besiegelt.»

«Gazzetta dello Sport»: «Deutschland will keine Zeit verlieren, wenn es darum geht, die Weichen für die Trainerbank der Nationalmannschaft zu stellen.»

Frankreich

«Le Parisien»: «Die Amtszeit von Julian Nagelsmann ist beendet, und es gibt „Gespräche“ mit Jürgen Klopp: Nach der Enttäuschung bei der Weltmeisterschaft durchläuft Deutschland eine Revolution.»

«Le Monde»: «Julian Nagelsmann tritt nach dem Fiasko Deutschlands bei der Weltmeisterschaft 2026 als Bundestrainer zurück.»

Großbritannien

«The Telegraph»: «Jürgen Klopp soll nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann Gespräche über den Posten des deutschen Nationaltrainers führen. Der Cheftrainer tritt nach dem blamablen WM-Aus gegen Paraguay zurück, der ehemalige Liverpool-Trainer ist grundsätzlich bereit, den Posten zu übernehmen.»

«Daily Mirror»: «Jur the Man! Klopp sagt, er ist bereit und Gespräche werden offiziell bestätigt, nachdem Nagelsmann gegangen ist.»

«The Sun»: «He's Ger Man (Er ist euer Mann, d.Red.). Nagelsmann tritt nach dem WM-Aus zurück und Klopp ist bereit für die Nachfolge.»