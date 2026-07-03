Berlin (dpa) – Jürgen Klopp könnte der neue Bundestrainer werden. Die Zeit von Julian Nagelsmann beim DFB ist vorbei. Das schreiben internationale Medien zum Knall bei der Fußball-Nationalmannschaft.
Spanien
«AS»: «Hat Jürgen Klopp gerade seinen nächsten Traumjob bekommen?»
«Marca»: «Die Weltmeisterschaft hat schon das nächste Opfer gefordert.»
Italien
«Corriere dello Sport»: «Das deutsche WM-Fiasko hat das Ende der Ära Nagelsmann besiegelt.»
«Gazzetta dello Sport»: «Deutschland will keine Zeit verlieren, wenn es darum geht, die Weichen für die Trainerbank der Nationalmannschaft zu stellen.»
Frankreich
«Le Parisien»: «Die Amtszeit von Julian Nagelsmann ist beendet, und es gibt „Gespräche“ mit Jürgen Klopp: Nach der Enttäuschung bei der Weltmeisterschaft durchläuft Deutschland eine Revolution.»
«Le Monde»: «Julian Nagelsmann tritt nach dem Fiasko Deutschlands bei der Weltmeisterschaft 2026 als Bundestrainer zurück.»
Großbritannien
«The Telegraph»: «Jürgen Klopp soll nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann Gespräche über den Posten des deutschen Nationaltrainers führen. Der Cheftrainer tritt nach dem blamablen WM-Aus gegen Paraguay zurück, der ehemalige Liverpool-Trainer ist grundsätzlich bereit, den Posten zu übernehmen.»
«Daily Mirror»: «Jur the Man! Klopp sagt, er ist bereit und Gespräche werden offiziell bestätigt, nachdem Nagelsmann gegangen ist.»
«The Sun»: «He's Ger Man (Er ist euer Mann, d.Red.). Nagelsmann tritt nach dem WM-Aus zurück und Klopp ist bereit für die Nachfolge.»
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