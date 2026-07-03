Nationalmannschaft
Traumjob für Klopp? Medien zum Nagelsmann-Rücktritt
Jürgen Klopp
Steht bereit: Jürgen Klopp könnte der nächste Bundestrainer sein.
Eric Gay. DPA

Das Aus für Julian Nagelsmann als Bundestrainer ist besiegelt. Jetzt deutet alles auf Jürgen Klopp als Nachfolger hin. Das schreiben internationale Medien.

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa) – Jürgen Klopp könnte der neue Bundestrainer werden. Die Zeit von Julian Nagelsmann beim DFB ist vorbei. Das schreiben internationale Medien zum Knall bei der Fußball-Nationalmannschaft.

Spanien

«AS»: «Hat Jürgen Klopp gerade seinen nächsten Traumjob bekommen?»

«Marca»: «Die Weltmeisterschaft hat schon das nächste Opfer gefordert.»

Italien

«Corriere dello Sport»: «Das deutsche WM-Fiasko hat das Ende der Ära Nagelsmann besiegelt.»

«Gazzetta dello Sport»: «Deutschland will keine Zeit verlieren, wenn es darum geht, die Weichen für die Trainerbank der Nationalmannschaft zu stellen.»

Frankreich

«Le Parisien»: «Die Amtszeit von Julian Nagelsmann ist beendet, und es gibt „Gespräche“ mit Jürgen Klopp: Nach der Enttäuschung bei der Weltmeisterschaft durchläuft Deutschland eine Revolution.»

«Le Monde»: «Julian Nagelsmann tritt nach dem Fiasko Deutschlands bei der Weltmeisterschaft 2026 als Bundestrainer zurück.»

Großbritannien

«The Telegraph»: «Jürgen Klopp soll nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann Gespräche über den Posten des deutschen Nationaltrainers führen. Der Cheftrainer tritt nach dem blamablen WM-Aus gegen Paraguay zurück, der ehemalige Liverpool-Trainer ist grundsätzlich bereit, den Posten zu übernehmen.»

«Daily Mirror»: «Jur the Man! Klopp sagt, er ist bereit und Gespräche werden offiziell bestätigt, nachdem Nagelsmann gegangen ist.»

«The Sun»: «He's Ger Man (Er ist euer Mann, d.Red.). Nagelsmann tritt nach dem WM-Aus zurück und Klopp ist bereit für die Nachfolge.»

© dpa-infocom, dpa:260703-930-330500/1

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