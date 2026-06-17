Alle fit, viele Tore im Training und keine Hitze in Toronto: Wie sich die DFB-Elf auf das zweite WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste vorbereitet - und welches Klima sie in Kanada erwartet.

Winston-Salem (dpa) - Nach einem freien Tag hat Julian Nagelsmann mit der Fußball-Nationalmannschaft die Vorbereitung auf das zweite WM-Spiel auf dem Trainingsplatz aufgenommen. Bei hochsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad Celsius absolvierte der komplette Kader um Kapitän Joshua Kimmich nach den Aufwärmübungen ein spezielles Schusstraining als Wettkampfform in drei Gruppen auf flach liegende Tore ohne Torwart.

Das Ziel war dabei auch: Viele Erfolgserlebnisse vor dem Duell gegen die Elfenbeinküste am Samstag (22.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Toronto.

In Kanada erwartet die DFB-Elf erneut kein Hitzespiel. In der Provinz Ontario sind für den Spieltag angenehme Temperaturen knapp über 20 Grad angesagt. Bereits beim 7:1-Auftakt gegen Curaçao kam der Spielplan den Nationalspielern unter dem Hallendach im klimatisierten Stadion in Houston entgegen.

Alle Spieler im Training dabei

Auf dem Trainingsgelände in Winston-Salem übten die vier Schlussmänner um Comeback-Torwart Manuel Neuer wieder auf einem Nebenplatz hinter der Tribüne des Spry Stadiums. Auch alle 23 Feldspieler waren im Einsatz, so dass Nagelsmann ohne Personalprobleme den Vorlauf für das Duell mit der Elfenbeinküste fortsetzen kann. Mit einem Sieg gegen das Topteam aus Afrika wäre der Einzug in die K.o.-Phase der XXL-WM sicher.