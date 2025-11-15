Titelverteidiger Deutschland scheitert vorzeitig bei U17-WM

Für die deutschen U17-Fußballer ist die WM in Katar beendet. Der Titelverteidiger scheitert an Burkina Faso und verlässt das Turnier mit nur einem Sieg aus vier Spielen.

Doha (dpa) – Titelverteidiger Deutschland ist bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar überraschend vorzeitig ausgeschieden. Die Mannschaft von Trainer Marc-Patrick Meister unterlag in Doha Burkina Faso in der Runde der letzten 32 Teams mit 0:1 (0:1) und verpasste damit den Sprung ins Achtelfinale.

Schon in den Vorrundenspielen erreichten die deutschen Nachwuchsfußballer mit nur einem Sieg gegen El Salvador (7:0) als Gruppenerster die nächste Runde. Vor zwei Jahren hatte die damalige U17-Auswahl unter dem jetzigen Frauen-Bundestrainer Christian Wück in Indonesien den WM-Titel gewonnen. Burkina Faso trifft nun im Achtelfinale im afrikanischen Duell auf Uganda.

Burkina Faso verteidigt Vorsprung leidenschaftlich

Gegen die Afrikaner tat sich die deutsche Mannschaft nach einem frühen Rückstand lange Zeit schwer. Mit seinem zweiten Turniertreffer hat Mohamed Zongo Burkina Faso mit einem sehenswerten Distanzschuss schon in der 5. Minute in Führung gebracht. Die deutsche Mannschaft kam besser ins Spiel und hatte eine Reihe guter Tormöglichkeiten. Doch die Afrikaner verteidigten ihren Vorsprung auch in der 14 Minuten langen Nachspielzeit leidenschaftlich und blieben zudem bei Kontern noch gefährlich.