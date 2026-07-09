Stau in Foxborough: Auf dem Weg zum WM-Stadion geht mit dem Auto nichts mehr. TV-Experte Bastian Schweinsteiger joggt daher und trifft verschwitzt ein. Wie er selbst die Szene kommentiert.

Foxborough (dpa) – Bastian Schweinsteiger hat den Beginn der ARD-Übertragung des WM-Viertelfinales zwischen Frankreich und Marokko verpasst. Der ehemalige Nationalspieler und TV-Experte steckte auf dem Weg in Stadion in Foxborough, einem Vorort von Boston, im Stau, wie er in einem Video selbst erklärte. «Es tut mir leid, ich stecke im Voll-Volll-Voll-Stau. So was habe ich noch nie in meinem Leben erlebt», sagte Schweinsteiger.

Ein weiterer Clip zeigte, wie er am Stau vorbeijoggte, um ins Stadion zu kommen. Für ihn sprang zunächst Philipp Sohmer an der Seite von Moderatorin Esther Sedlaczek ein. Knapp zehn Minuten nach Beginn der Sendung traf Schweinsteiger schließlich verschwitzt und mit einem Handventilator in der Hand ein und löste Sohmer ab. «Also die Laufbereitschaft für ein Viertelfinale war auf jeden Fall da», scherzte Schweinsteiger.