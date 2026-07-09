Seit 60 Jahren hat England keinen internationalen Titel im Fußball gewonnen. Sollte der Traum dieses Mal wahr werden, dürfen sich die Briten womöglich auf ein Geschenk ihrer Regierung freuen.

London (dpa) – Der britische Premierminister Keir Starmer hat Hoffnungen geschürt, es könne im Falle eines Finalsiegs der Engländer bei der Fußball-WM einen zusätzlichen Feiertag geben. «Ich will es nicht verschreien, aber fragen Sie mich nochmal, wenn wir ins Finale kommen», sagte er auf die Frage eines Reporters, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete.

Über den 3:2-Sieg des Teams von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel gegen Mexiko im Achtelfinale sagte der Regierungschef, es sei «eine der besten Leistungen Englands gewesen, die ich je gesehen habe». Am Samstag treten die Three Lions im Viertelfinale gegen Norwegen an.

Für England wäre es der erste Titel seit 1966 und der zweite Sieg bei einer Weltmeisterschaft seit dem legendären Triumph über die Bundesrepublik im Wembley-Stadion vor 60 Jahren. Britische Medien spekulierten bereits, der zusätzliche Feiertag könne auf den Freitag nach dem Finalspiel fallen. Das wäre der 24. Juli.