Fußball Später WM-Start für Tuchel – «Weiß nicht viel über Panama» dpa 06.12.2025, 05:42 Uhr

i Fußball-WM 2026 - Auslosung Vorrunde Sam Corum. DPA

England bekommt eine härtere Gruppe zugelost als Deutschland. Thomas Tuchel muss sich über Panama erst informieren - und sieht in dem späten Start eine Chance.

Washington (dpa) – Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel hat nach der WM-Auslosung in Washington vor den Vorrundengegnern gewarnt. «Wir haben ein schweres Auftaktmatch und eine schwere Gruppe mit zwei starken und stolzen Nationen», sagte Tuchel über den ersten Gegner Kroatien sowie Ghana, die es in Gruppe L mit dem EM-Zweiten zu tun bekommen.







