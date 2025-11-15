Slowaken-Vorfreude auf den Showdown gegen Deutschland

Ein Tor in der Nachspielzeit nach zwei aberkannten Treffern. Das gern zitierte Momentum dürften die Slowaken mit nach Deutschland bringen. Es geht ums direkte WM-Ticket.

Kosice (dpa) – Nach dem Kraftakt mit dem Siegtor in der Nachspielzeit freuen sich die Fußball-Nationalspieler der Slowakei auf den Showdown um die direkte WM-Qualifikation am Montag mit der DFB-Mannschaft. «Es ist schön, dass wir am Ende mit Deutschland ums Weiterkommen kämpfen», sagte Mittelfeldspieler Stanislav Lobotka slowakischen Berichten zufolge nach dem 1:0 in Kosice gegen Nordirland.

Den umjubelten Treffer hatte Tomas Bobcek in der ersten Minute der Nachspielzeit erzielt – er war erst in der 88. Minute eingewechselt worden. Zuvor hatte der Video-Schiedsrichter zwei Treffer der Slowaken aberkannt – einmal wegen einer Abseitsstellung, einmal wegen eines Handspiels.

«Ich habe von meinem Debüt geträumt, aber nicht von einem so erfolgreichen. Ich hätte mir keinen besseren Start vorstellen können», sagte Bobček: «Ehrlich gesagt, wusste ich nicht, ob ich träume.»

Beide Mannschaften holten 12 Punkte

Die Slowaken belegen vor dem letzten Gruppenspiel an diesem Montag in Leipzig mit 12 Punkten den zweiten Platz, die deutsche Mannschaft ist mit ebenso vielen Zählern nach dem 2:0 in Luxemburg Erster und wäre bereits bei einem Remis direkt für die WM im kommenden Jahr in den USA, in Kanada und Mexiko qualifiziert. «Gegen die Deutschen könnte es ein offenes Spiel werden, vielleicht haben sie gar nicht damit gerechnet, dass sie mit uns ums direkte Weiterkommen kämpfen werden», meinte Lukas Haraslin.