Einen Monat nach dem gelösten EM-Ticket kassiert die deutsche U21-Nationalmannschaft die erste Niederlage seit über einem Jahr. Ein Rückkehrer trifft für Deutschland, ein Ex-Dortmunder für Belgien.

Essen (dpa) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat ohne zahlreiche Topspieler wie Kapitän Tom Bischof oder Torjäger Nicolo Tresoldi die erste Niederlage seit mehr als einem Jahr kassiert. Im ersten Spiel nach dem gelösten EM-Ticket verlor die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gegen Belgien mit 1:2 (1:1). Zuvor hatte das Team von Nationaltrainer Antonio Di Salvo im Oktober 2025 mit 2:3 gegen Griechenland verloren.

«Für so einen Haufen haben wir es ganz gut gemacht», sagte Torschütze Muhammed Damar bei ProSieben MAXX mit Blick auf die vielen fehlenden Spieler. Vor 10.107 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße in Essen war der Treffer von Rückkehrer Damar (25. Minute) trotz Überlegenheit zu wenig, um die Siegesserie auf neun Spiele zu verlängern.

Als zwei Gruppensieger zur EM-Endrunde

Der frühere Dortmunder Julien Duranville (8.) und Joker Romeo Vermant mit seinem ersten Ballkontakt (65.) ließen die Gäste jubeln. «Zwei Gegentore sind natürlich zu viel», sagte der Augsburger Anton Kade. «Es war mehr drin, aber es war auch einiges gut heute.»

Wie Deutschland hatte sich auch der Gegner für die EM-Endrunde als Gruppensieger qualifiziert. Die U21-EM findet vom 16. Juni bis 3. Juli 2027 in Albanien und Serbien statt.

Cleverer Freistoß von Damar

Ohne sechs von Bundestrainer Jürgen Klopp nominierte Akteure um Bischof sowie reihenweise verletzte Spieler geriet das deutsche Team früh in Rückstand. Deutschland arbeitete sich in einem intensiven Spiel mit viel Einsatz zurück. Nach einem Foul an Monaco-Stürmer Paris Brunner überlistete der Wolfsburger Damar die belgische Mauer clever per Flachschuss.

Der früherer Hoffenheimer zählte erstmals seit einem Jahr wieder zum Kader der U21. Bei einem weiteren Freistoß traf der 22-Jährige die Latte. Belgien hatte ebenfalls Pech bei einem Pfostentreffer.

Seimen zurück im DFB-Tor

Ähnlich ging es auch nach der Pause weiter. Damars Schlenzer flog wieder an den Querbalken. Wie aus dem Nichts erzielte Belgien dann durch Vermant die Führung. Der Stuttgarter Dennis Seimen, der den verletzten Freiburger Mio Backhaus ersetzte, war bei seiner Rückkehr ins Tor nach Verletzungspause erneut machtlos.

Die DFB-Elf drängte vergeblich auf den Ausgleich gegen die in der EM-Qualifikation nur zweimal überwundenen Belgier. Mit einem Sieg am Dienstag in Kroatien will sich das deutsche Team nun erfolgreich aus dem Länderspieljahr verabschieden.