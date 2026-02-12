Nach der WM geht es für die Nationalmannschaft in der Nations League weiter. Bundestrainer Nagelsmann kann sich nach der WM auf das schnelle Wiedersehen mit einem großen Rivalen freuen.

Brüssel (dpa) - Mit schnellen Schritten eilte Julian Nagelsmann in die Expo-Halle 3 in Brüssel. Auf der großen Videoleinwand flimmerten schon die Bilder von den letzten Spielen in der Nations League. Der Bundestrainer kam aber natürlich noch rechtzeitig für das nächste Holland-Los. Die Fußball-Nationalmannschaft trifft in dem UEFA-Wettbewerb dank des glücklichen Händchens von Portugals Ex-Star Pepe nach der WM erneut auf Oranje.

«Schon wieder», sagte Nagelsmann nach der Auslosung und schlug dem niederländischen Trainer Ronald Koeman lachend auf die Schulter. «Wir sind es schon gewohnt, aber es ist ja auch ein geschichtsträchtiges, ein besonderes Spiel», sagte der 38-Jährige. Die weiteren Kontrahenten in der Gruppe 2 der Liga A für die DFB-Elf sind Serbien und Griechenland. Nagelsmann freut sich da auf «sehr reizvolle Auswärtsspiele» mit «besonderer Stimmung».

Oranje als Dauergegner

In der letzten Ausgabe der Nations League wurde Oranje im Oktober 2024 in München mit 1:0 besiegt, in Amsterdam gab es zuvor ein 2:2. Gegen Griechenland hatte die DFB-Elf unter Nagelsmann kurz vor der Heim-EM 2024 einen 2:1-Testspielsieg gefeiert.

Gegen Serbien kommt es für den Bundestrainer, der sich nun aber erstmal wieder ganz der WM-Vorbereitung widmen will, zu einer Premiere. Das letzte Duell war 2019 ein 1:1 im Test in Wolfsburg.

Los geht es für Nagelsmann in der Nations League nach der WM dann gleich mit einer Neuerung im internationalen Terminkalender. Die ersten vier Spiele finden en bloc zwischen dem 24. September und 6. Oktober im Drei- bis Viertage-Rhythmus statt. Das bringt ein kleines Turniergefühl im frühen Herbst. Abgeschlossen wird die Gruppenphase mit den weiteren beiden Partien zwischen dem 12. und 17. November.

Spielplan kommt am Freitag

Die genaue Spielreihenfolge wird der Bundestrainer aber erst am Freitag erfahren. Die UEFA benötigt wie jüngst die FIFA nach der WM-Auslosung in Washington eine Nacht, um den Terminkalender zu fixieren. Koordiniert werden müssen alle Spieltermine auch für die unterklassigen Ligen B bis D. Wo die drei deutschen Heimspiele stattfinden, wird der DFB noch später festlegen.

Geht es nach Nagelsmann, folgt bestmöglich als Gruppensieger im März das Viertelfinale gegen einen Gruppenzweiten und dann vom 9. bis 13. Juni das Final Four, bei dem der nächste Sieger der Nations League gekürt wird. Bei der letzten Ausgabe landete die DFB-Elf nach Niederlagen gegen Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) nur auf Platz vier.

Sieger wird im Juni 2027 ermittelt

Ein Erfolg in der Nations League bringt auch wieder Vorteile auf dem Weg zum nächsten großen Turnier - der EM 2028. Eine kleinere Qualifikationsgruppe wartet auf die Top 4 des Kontinents. Als Gruppensieger könnte man auch wieder einen Freiplatz für die EM-Playoffs bekommen. Details hat die UEFA hierzu aber noch nicht festgelegt.

Die Nations League hat sich nach anfänglicher Kritik als geschätzter Wettbewerb etabliert. «Die Duelle mit den europäischen Top‑Nationen sind in der Zeit zwischen den großen Turnieren sehr reizvoll – für unsere Fans und für unsere Spieler, die sich immer mit den Besten messen wollen», sagte Nagelsmann vor der Auslosung.