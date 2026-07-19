Die Show beginnt im Finalstadion der Fußball-Weltmeisterschaft schon vor dem Anpfiff: Die Schlussfeier der WM bringt Feuerwerk, Tanz und Musik-Stars wie Post Malone und Robbie Williams.

East Rutherford (dpa) – Schon vor dem Anpfiff haben Stars wie Post Malone, Robbie Williams und Nicole Scherzinger im Stadion in East Rutherford für Stimmung bei den Fans gesorgt. Umgeben von viel Feuerwerk und Tanz traten rund anderthalb Stunden vor dem Spiel bei der Schlussfeier zunächst unter anderem Malone und der YouTuber IShowSpeed auf.

Kurz vor Spielbeginn gab es dann einen gemeinsamen Auftritt von Williams, Scherzinger und der Sängerin Laura Pausini, zudem sang Grammy-Gewinnerin Jennifer Hudson die US-Nationalhymne. Auch der Schauspieler Tom Cruise betrat den Rasen und hielt eine kurze Ansprache. «Lasst uns – jetzt wo wir uns für ein finales Kapitel treffen – dieses Turnier feiern, das die Welt zusammengebracht hat.»

Für die Halbzeitpause des Spiels war zudem noch eine hochkarätig besetzte Show angekündigt – unter anderem mit den Pop-Ikonen Madonna und Shakira sowie dem kanadischen Superstar Justin Bieber. Dass die 15-minütige Pause dafür wohl überzogen wird, löste schon im Vorfeld Debatten aus. Kuratiert wurde die Show von Coldplay-Sänger Chris Martin, der sich vor Spielbeginn auf Spanisch an die Fans wandte und alle aufforderte, bei der Show mitzusingen und mitzutanzen.