Schlotterbeck fehlt weiter im DFB-Training

Die Wunde am Fuß verhindert weiter die Trainingsteilnahme von Nico Schlotterbeck. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss möglicherweise improvisieren. Ein junger Leipziger ist beim A-Team angekommen.

Wolfsburg (dpa) - Ohne den weiter angeschlagenen Nico Schlotterbeck, aber mit dem nachnominierten Assan Ouédraogo hat Bundestrainer Julian Nagelsmann die Trainingsarbeit für den Endspurt um das WM-Ticket fortgesetzt. BVB-Verteidiger Schlotterbeck fehlte bei der Übungseinheit auf einem Nebenplatz des AOK-Stadions in Wolfsburg wegen seiner Fußverletzung.

Der 25-Jährige hatte im Dortmunder Bundesliga-Spiel beim Hamburger SV (1:1) am Samstag einen Cut am Fuß erlitten und musste getackert werden. Im DFB-Quartier wurde die Behandlung fortgesetzt.

Ob der als Startspieler für die Viererkette vorgesehene Schlotterbeck für die Partien der Fußball-Nationalmannschaft am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Luxemburg und am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig gegen die Slowakei zur Verfügung steht, ist offen.

Erstes A-Training für Ouédraogo

Nagelsmann hatte durch den Ausfall Schlotterbecks 20 Feldspieler und vier Torhüter im Training. Der Leipziger Ouédraogo war am Montag von der U21 zur A-Auswahl gestoßen, nachdem der Mainzer Nadiem Amiri wegen Adduktorenproblemen absagen musste. Der junge RB-Profi ist neben dem ebenfalls 19 Jahre alten Said El Mala (1. FC Köln) der einzige Neuling im aktuellen DFB-Kader.

Mit zwei Siegen WM-Ticket buchen

Die Nationalmannschaft geht als Tabellenführer der Gruppe A vor den mit neun Zählern punktgleichen Slowaken und Nordirland (6) in die letzten Partien um die Teilnahme an der WM 2026. Mit zwei Siegen wäre der erste Platz definitiv gesichert, der das direkte Turnierticket bringt.