Nach seinem Debüt bei der Partie USA gegen Australien ist der Berliner Schiedsrichter Felix Zwayer zu seiner zweiten Partie eingeteilt worden. Sein erster Auftritt endete mit einem Schreckmoment.

Atlanta (dpa) – Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer ist zu seiner zweiten Partie bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko angesetzt worden. Der Weltverband FIFA teilte den Berliner für das Spiel zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Usbekistan am Sonntag (01.30 Uhr/Magenta TV) ein. Die beiden Nationen stehen nach zwei Spieltagen auf den Plätzen drei und vier der Gruppe K.

Christian Dietz und Robert Kempter stehen Zwayer als Linienrichter zur Seite. Die Spanier Alejandro Hernandez und Diego Sanchez vervollständigen das fünfköpfige Schiedsrichtergespann.

Zwayer feierte sein WM-Debüt am zweiten Spieltag bei der Partie USA gegen Australien in Seattle. In der Nachspielzeit der Partie musste sich der 45-Jährige auf den Rasen setzen und sich von den Spielern wegen Krämpfen in der linken Wade helfen lassen. Als er nach dem Schreckmoment wieder aufstehen und die Partie regulär beenden konnte, klatschten die 66.925 Fans in Seattle Beifall.

Der Bundesliga-Schiedsrichter pfiff in seiner Karriere bereits bei der Europameisterschaft 2024, der Club-WM, internationalen Junioren-Turnieren und beim Europa-League-Finale 2025.