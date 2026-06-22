92 Jahre nach dem ersten WM-Spiel darf Ägypten einen historischen Sieg bejubeln - auch dank Mo Salah. Der Stürmer feiert im Anschluss volksnah mit seinen Landsleuten.

Vancouver (dpa) – Ägyptens Fußball-Held Mohamed Salah saß glückselig auf den Schultern eines Fans und feierte einfach mit. Bis tief in die Nacht hinein genossen Anhänger und der Profi vom FC Liverpool den historischen ersten Sieg bei einer Fußball-WM.

Das 3:1 (0:1) gegen Außenseiter Neuseeland im BC Place in Vancouver war der Premierentriumph beim wichtigsten Turnier der Welt – 92 Jahre, nachdem Ägypten im Jahr 1934 erstmals bei einer WM gespielt hatte. Für Salah, der 2018 in Russland trotz zweier eigener Tore nur Niederlagen erlebte, war es ein Moment der puren Freude.

«Der erste Sieg bei einer WM ist ein ganz besonderer Tag. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es ist eine großartige Leistung für das gesamte Team», sagte der 34-Jährige, der die Reds in diesem Sommer nach neun Jahren verlassen wird. Die Ägypter stehen nach dem 1:1 gegen Belgien und dem verdienten Sieg über Neuseeland auf Platz eins der Gruppe G – das Weiterkommen ist quasi perfekt.

Journalisten posieren mit Nationaltrainer

Also feierten Spieler, Fans und auch Journalisten in die milde kanadische Sommernacht von Vancouver hinein. Als Salah inmitten zahlreicher Menschen gefeiert wurde, war es längst dunkel geworden. Zuvor hatten die Reporter des Landes vor Ort geschlossen für Trainer Hossam Hassan applaudiert und nach der Pressekonferenz für ein Siegerfoto sowie mehrere Videos mit dem Ex-Profi posiert. Teilweise entschuldigten sie sich für Kritik.

«Ich will allen Ägyptern sagen, dass ich sie liebe. Wir haben so hart gearbeitet, um Euch glücklich zu machen», sagte Hassan, ehe überhaupt eine Frage gestellt werden konnte. In der Nacht zum Samstag (5.00 Uhr/MESZ) reicht gegen den Iran in Seattle bereits ein Punkt, um sicher die K.-o.-Runde zu erreichen. Mit einem weiteren Erfolg wäre Ägypten Gruppensieger.