Messi zieht immer. Deshalb macht jetzt ein Städtchen in Argentinien mit einem überdimensionalen Kunstwerk auf sich aufmerksam.

Cutral Có (dpa) – Die argentinische Kleinstadt Cutral Có huldigt ihrem Fußball-Helden Lionel Messi mit einer riesigen Statue. Das neu eingeweihte Kunstwerk in der patagonischen Provinz Neuquén ist nach Angaben örtlicher Medien 26 Meter hoch und 70 Tonnen schwer. Der Megastar kniet dabei mit erhobener Jubelfaust und im Nationaltrikot, vor sich ein Nachbau des WM-Pokals von 2022.

Die 35.000-Einwohner-Gemeinde hat vor dem zweiten Gruppenspiel des Titelverteidigers in Dallas gegen Österreich heute (19 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) zum Publik Viewing an der Statue aufgerufen.

Anziehungspunkt für Touristen?

Das weiße Monument wurde vom einheimischen Künstler Aldo Beroisa entworfen und befindet sich an einer der Hauptstraßen von Cutral Có. Der Ort bildet mit der Nachbarstadt Plaza Huincul ein wichtiges Zentrum der Erdöl- und petrochemischen Industrie und will mit der spektakulären Statue Touristen anlocken.

Zuletzt wurde bekannt, dass ein 21 Meter hohes Messi-Monument im indischen Kalkutta aus Sicherheitsgründen wieder abgebaut werden muss. Das Kunstwerk hatte nach Angaben lokaler Medien im Wind geschwankt und musste mit Seilen gesichert werden. Die Statue war zu Ehren von Messis Besuch auf seiner Indien-Tour im Dezember vergangenen Jahres errichtet worden.