Fußballverband unter Verdacht «Riesige Lüge»: Argentiniens Verband weist Berichte zurück dpa 23.07.2026, 09:25 Uhr

i Der AFA-Vorsitzende Claudio Tapia und sein Verband wehren sich gegen Berichte über FBI-Ermittlungen. (Archivbild) Tomas Cuesta. DPA

Der argentinische Fußballverband AFA verteidigt sich nach Berichten, wonach sein Vorsitzender Claudio Tapia von der US-Justiz vorgeladen worden sei. Es geht um Finanzgeschäfte in den USA.

Buenos Aires (dpa) – Der argentinische Fußballverband AFA hat im Zuge von US-Ermittlungen zu seinen Finanzgeschäften Berichte über eine persönliche Vorladung seiner Führung deutlich zurückgewiesen. Es sei absolut falsch zu behaupten, dass Verbandspräsident Claudio Tapia und Schatzmeister Pablo Toviggino vorgeladen worden seien, um vor der US-Justiz auszusagen, teilte der Verband mit.







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