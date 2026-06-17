Antonio Rüdiger präsentiert sich auf dem DFB-Podium in neuer Rolle sehr souverän. Der jahrelange Abwehrboss fügt sich in die schwierige Rolle auf der Ersatzbank - und lobt seine Konkurrenten.

Winston-Salem (dpa) – Vize-Kapitän Antonio Rüdiger zeigt nach dem Verlust seiner jahrelangen Position als Abwehrchef der Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft Größe. Der 33 Jahre alte Profi von Real Madrid beklagte sich bei seiner ersten Pressekonferenz im DFB-Quartier mit keinem Wort über seine schwierige Rolle als nur noch dritter Innenverteidiger hinter Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck, die auch beim 7:1 gegen Curaçao begonnen hatten.

«Den Schub, den Jona in den letzten zwei Jahren nochmal gemacht hat, verdient bei mir sehr viel Respekt. Auch die letzte Saison bei Bayern München war überragend. Und ja – er ist der neue Chef», sagte der 83-malige Nationalspieler in Winston-Salem über seinen langjährigen Nationalelf-Kollegen Tah (30). Diese Worte zu sagen, würden ihn keine Überwindung kosten, sagte Rüdiger: «Jeder hat seine Zeit, jetzt ist seine Zeit.»

Lob für Schlotterbeck: «Nicos linker Fuß ist Gold»

Auch über den 26-jährigen Dortmunder Schlotterbeck äußerte sich Rüdiger sehr positiv. Dieser sei bei den Standards stets gefährlich, verteidige «sehr bissig» und habe dazu eine große Qualität in der Spieleröffnung: «Nicos linker Fuß ist Gold.»

Rüdiger ist bemüht, auch als Ersatzspieler einen wertvollen Beitrag zum Teamerfolg beizutragen. «Als Fußballer ist es nicht einfach, auf der Bank zu sein. Aber in der Nationalmannschaft ist es noch etwas ganz anderes als im Verein. Wir alle haben hier nur ein Ziel. Jeder ist wichtig. Und wenn man von Außen Input geben kann, ist das nur besser», sagte Rüdiger, der im ersten Gruppenspiel in Houston immerhin eingewechselt wurde für Tah.