Trotz zahlreicher Stars wie Erling Haaland und Martin Ödegaard kommt Norwegen bei der WM-Generalprobe nicht über ein Remis hinaus. Besser macht es Italien, das seinen WM-Frust ein wenig verarbeitet.

Harrison/Heraklion (dpa) – Martin Ödegaard hat Norwegen bei der Generalprobe für die Fußball-Weltmeisterschaft ein Unentschieden gesichert. Im abschließenden Testspiel gegen Marokko sicherte der Mittelfeldspieler vom FC Arsenal den Skandinaviern mit seinem Treffer in der 75. Minute ein 1:1 (0:1). Brahim Diaz (8.) von Real Madrid hatte den WM-Halbfinalisten von 2022 zuvor in Führung gebracht.

Beide Teams traten in Harrison im US-Bundesstaat New Jersey jeweils mit ihrem vermeintlich besten Aufgebot an. Norwegens Superstar Erling Haaland blieb bis zu seiner Auswechslung in der 72. Minute aber weitgehend unauffällig.

Anders als Norwegen und Marokko hat es Italien überraschend nicht zur WM geschafft, seinen Frust darüber nun aber mit einer B-Elf zumindest ein wenig verarbeitet. Bei den ebenfalls nicht qualifizierten Griechen setzten sich die Italiener mit 1:0 (1:0) durch. Francesco Esposito (18.) erzielte den entscheidenden Treffer.