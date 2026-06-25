Frankreich und der Irak mussten ihr WM-Spiel wegen eines Unwetters mehr als zwei Stunden unterbrechen. Der Elftal drohen ähnliche Kapriolen. Warum die Niederlande davon sogar profitieren könnten.

Kansas City (dpa) – Gibt es das nächste Wetter-Chaos bei der WM? Meteorologen rechnen für das Spiel der Niederlande gegen Tunesien (1.00 Uhr MESZ) in Kansas City mit einem Unwetter über der Stadt – und damit mit längeren Unterbrechungen, wie es sie schon vor wenigen Tagen beim Spiel der Franzosen gegen den Irak gab. Eine längere Pause oder Absage könnte die Teams des Parallelspiels der Gruppe F zwischen Japan und Schweden benachteiligen.

Der US-Wetterdienst NWS sprach davon, dass am Nachmittag und Abend starke Stürme in der Region möglich seien. Der Meteorologe Mike Nicco vom lokalen Fernsehsender KCTV5 schätzte die Wahrscheinlichkeit einer unwetterbedingten Spielunterbrechung gar auf 80 Prozent. Diese Unterbrechung könne sich mehrere Stunden hinziehen, sagte er dem niederländischen Sender SBS 6. Die größte Bedrohung seien Gewitter, fügte Nicco an.

Beim Fanfest am Donnerstagvormittag (Ortszeit) spielte das Wetter zur Freude der Oranje-Fans noch mit. Rund 25.000 Anhänger der Elftal versammelten sich im berühmten P&L District der Stadt im mittleren Westen der USA und stimmten sich ausgelassen auf die Partie am Abend ein.

Auf dieser Basis entscheidet die FIFA bei Unwettern

Bei Unwettern und Gewittern in den USA orientieren sich Veranstalter an den Empfehlungen der US-Wetterbehörde NOAA. Sie empfiehlt, Aktivitäten im Freien für mindestens 30 Minuten zu unterbrechen, wenn innerhalb eines Radius von etwa 13 Kilometern ein Blitz registriert wird. Jeder weitere Blitzeinschlag setzt diese 30-Minuten-Frist erneut in Gang.

In solchen Fällen verlassen Spieler in der Regel das Feld, und Zuschauer werden in sichere Bereiche geleitet. Die FIFA bewertet die jeweilige Situation individuell und entscheidet abhängig von den aktuellen Sicherheitsbedingungen über die Fortsetzung des Spiels.

Wird ein Spiel aufgrund höherer Gewalt unter- oder abgebrochen, muss es laut WM-Regularien später in der entsprechenden Minute fortgesetzt werden. Ein solches Szenario erlebten vor wenigen Tagen Frankreich und der Irak, deren Partie wegen eines Unwetters über Philadelphia mehr als zwei Stunden lang unterbrochen werden musste. Die Franzosen setzten sich mit 3:0 (1:0) durch.

Bei Spielunterbrechung hätten Japan und Schweden einen Nachteil

Unklar ist jedoch, wie sich eine längere Unterbrechung oder gar Absage zum Vorrunden-Abschluss auf das eigentlich zeitgleiche Parallelspiel auswirken würde: Japan und Schweden ringen in dieser Begegnung noch ums Weiterkommen in die K.o.-Runde. Ist das Spiel deutlich früher beendet als die Partie der Niederlande, wüsste das Oranje-Team gegen die bereits ausgeschiedenen Tunesier genau, welches Ergebnis es erreichen müsste, um Gruppensieger zu werden.