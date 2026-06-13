Das war ein Ausrufezeichen. Die USA gewinnen zum WM-Auftakt mit 4:1. Der Auftritt ohne Donald Trump vor Ort beeindruckt auch die internationale Presse.

Inglewood (dpa) – Die USA feiern einen perfekten Start in die Fußball-Weltmeisterschaft. Das 4:1 der Mannschaft des argentinischen Trainers Mauricio Pochettino gegen Paraguay hat auch in internationalen Medien mächtig Eindruck hinterlassen.

USA

«The Athletic»: «Die Tore und die Atmosphäre entfachten bei Zehntausenden von Fans, viele in rot-weißen Trikots, eine wahre Begeisterung. „USA, USA“-Rufe hallten durch das prunkvolle Stadion. Die erste Halbzeit war wohl die beste, die die USA jemals bei einer Männer-Weltmeisterschaft gespielt haben.»

«Los Angeles Times»: «Es war ein Spiel, auf das acht Jahre hingearbeitet wurde. Das erste WM-Spiel auf amerikanischem Boden seit mehr als einer Generation und der Auftakt zu einem Turnier, das das Potenzial hat, die Entwicklung des Fußballs in diesem Land für die nächste Generation grundlegend zu verändern. Und die USA nutzten diese Chance am Freitag eiskalt aus.»

England

«Daily Mail»: «Die USA zeigen ihre bisher beste Leistung bei einer Weltmeisterschaft, wobei Folarin Balogun Paraguay vernichtend schlägt – nachdem Donald Trump beschlossen hatte, NICHT dabei zu sein.»

«Guardian»: «Die USA überrollen Paraguay – die Mitveranstalter feiern einen souveränen Sieg zum Auftakt der Weltmeisterschaft.»

«The Sun»: GO WITH THE FLO. USA 4 Paraguay 1: Folarin Baloguns Doppelpack verhilft den überragenden WM-Gastgebern in Los Angeles zum Sieg.»

Frankreich

«L'Équipe»: «Ein Traumstart für Team USA. Bei ihrem WM-Auftakt begeisterten die USA das Publikum im SoFi Stadium in Los Angeles und feierten einen vielversprechenden Auftaktsieg gegen das schwache Paraguay.»

«Le Monde»: «Sagen wir es ganz offen: Das ist eindeutig das schönste Spiel seit Beginn der Weltmeisterschaft. Die USA starten perfekt in das Turnier, das sie mitveranstalten.»

Schweiz

«Blick»: «Balogun ballert die USA zum Auftaktsieg. Das US-Team ist bereit für die Heim-WM: Gegen Paraguay feiert der Co-Gastgeber einen ungefährdeten Auftaktsieg. Die Partie war bereits zur Pause so gut wie entschieden.»

Mexiko

«Mediotiempo»: «Traumauftakt!»

«ESTO»: «No Problem! Die USA haben Paraguay bei ihrem Auftaktspiel zur WM 2026 souverän besiegt.»

«Record»: «Eine wahre Dampfwalze! Die USA tanzen über Paraguay hinweg und besiegen das Team bei ihrem WM-Auftakt deutlich.»

Argentinien

«Pagina 12»: «Die USA tanzen mit Paraguay in Los Angeles.»

«La Nacion»: «Die USA hatten einen traumhaften Start und ein insgesamt traumhaftes Spiel bei der Weltmeisterschaft, die sie gemeinsam mit Kanada und Mexiko ausrichten und bei der sie als Hauptorganisator 78 der 104 Spiele ausrichten.»

«Cronica»: «Die US-Nationalmannschaft zeigte keine Gnade gegenüber Alfaro und seinem Team aus Paraguay.»

«Olé»: «Ein Tanz. Auf Spanisch, auf Englisch oder in jeder anderen Sprache. Schließlich kennt Fußball keine Grenzen. Und der Fußball der USMNT – auch wenn man ihn hier „Soccer“ nennen mag – ist Fußball auf höchstem Niveau. Das hat das Team im Spiel gegen Paraguay deutlich gemacht – vor allem in der ersten Halbzeit –, um mit einem Paukenschlag in die WM 2026 zu starten.»

Spanien

«Mundo deportivo»: «Pochettinos US-Team setzt bei seinem Debüt ein Zeichen.»

«Sport»: «Pochettino beschert Donald Trump den ersten Grund zur Freude.»

«As»: «Die USA legen einen fulminanten Start hin.»