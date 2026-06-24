Deutschland trifft zum Vorrundenabschluss wie bei der Heim-WM 2006 auf Ecuador. Nicht nur an die Premiere gibt es gute Erinnerungen. Noch sechs Feldspieler warten auf erste WM-Minuten.

East Rutherford (dpa) –

Länderspiel-Bilanz: Nach dem 2:1 gegen die Elfenbeinküste geht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit einer Serie von elf Siegen in das letzte WM-Gruppenspiel gegen Ecuador. Wird am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in East Rutherford gewonnen, würde der 46 Jahre alte DFB-Rekord eingestellt. Zwölf Siege am Stück gelangen erst einmal, und zwar von Mai 1979 bis Juni 1980 unter Jupp Derwall. Es ist die insgesamt 1040. Partie der DFB-Auswahl. 602 Siege, 214 Remis und 223 Niederlagen stehen in der Bilanz.

WM-Spiele: Nachdem das DFB-Team bereits als Gruppensieger für das Sechzehntelfinale qualifiziert ist, wird sie bei dem Turnier in Amerika noch mindestens zwei Partien bestreiten. 70 Siege, 21 Unentschieden und 23 Niederlagen stehen nach bislang 114 Endrundenpartien zu Buche.

Nur Vogts und Derwall besser als Nagelsmann

Bundestrainer: Für Julian Nagelsmann ist es das 36. Spiel als Bundestrainer. Nach 23 Siegen, sechs Unentschieden und sechs Niederlagen kommt er auf einen Punkteschnitt von 2,14. Nur zwei seiner Vorgänger waren besser: Berti Vogts mit 2,18 Zählern und Jupp Derwall mit 2,15 Punkten. Als Bester der vier deutschen Weltmeister-Trainer folgt Helmut Schön mit 2,10 Punkten auf Platz vier.

Ecuador: Die DFB-Auswahl trifft zum dritten Mal auf Ecuador. Im ersten Vergleich bei der Heim-WM 2006 gab es im letzten Vorrundenspiel in Berlin nach Toren von Miroslav Klose (2) und Lukas Podolski ein ungefährdetes 3:0. Sieben Jahre später folgte auf einer USA-Reise ein 4:2 in Boca Raton. Lukas Podolski und Lars Bender trafen jeweils doppelt. Podolski erzielte in Florida nach acht Sekunden das 1:0. Es war bis zum März 2024 das schnellste DFB-Tor. Florian Wirtz traf beim 2:0 in Lyon gegen Frankreich nach 7,9 Sekunden.

WM-Einsätze: Julian Nagelsmann hat in den ersten zwei Partien 18 Akteure eingesetzt. Der Bundestrainer schöpfte sowohl beim 7:1 gegen Curaçao als auch beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste sein Kontingent von fünf Wechseln aus. Nur zwei Akteure spielten jeweils durch, Torwart Manuel Neuer und Florian Wirtz. Sechs Feldspieler warten noch auf ihre ersten Turnierminuten: Pascal Groß, Angelo Stiller, Malick Thiaw, Maximilian Beier, Assan Ouedraogo und Nick Woltemade.

Jubiläum: Jonathan Tah steht vor seinem 50. Länderspiel. Der 30-Jährige ist seit zehn Jahren Nationalspieler. Sein Debüt gab der Abwehrspieler vom FC Bayern München am 26. März 2016 beim 2:3 im Freundschaftsspiel gegen England in Berlin, als er vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw zur Pause für Mats Hummels eingewechselt wurde.

Kapitän: Joshua Kimmich könnte die DFB-Elf gegen Ecuador zum 30. Mal als Kapitän auf das Spielfeld führen. Er würde dann mit Fritz Walter, dem Kapitän der ersten deutschen Weltmeister 1954, und Fritz Szepan gleichziehen. Der Schalker nahm als Kapitän an den WM-Endrunden 1934 und 1938 teil.

Schiedsrichterin: Tori Penso aus den USA leitet die Partie im Football-Stadion der NFL-Teams New York Giants und New York Jets. Für sie ist es der zweite WM-Einsatz. Sie pfiff davor Tschechien gegen Südafrika (1:1). Penso ist erst die zweite Frau in der Geschichte der Männer-WM, die ein Endrundenspiel leitete. Vor vier Jahren in Katar war die Französin Stéphanie Frappart Unparteiische bei der Partie deutschen Mannschaft gegen Costa Rica. Trotz des 4:2 im letzten Gruppenspiel schied die DFB-Auswahl damals nach der Vorrunde aus.