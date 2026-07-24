Fußball-Nationalmannschaft
Per Mertesacker wird DFB-Geschäftsführer
Per Mertesacker
Per Mertesacker setzt seine Karriere als Geschäftsführer beim DFB fort. (Archivbild)
Tom Weller. DPA

Per Mertesacker wird Geschäftsführer beim Deutschen Fußball-Bund. Der frühere Weltmeister übernimmt den Posten zum Jahresbeginn 2027, Vorgänger Andreas Rettig bleibt bis dahin im Amt, wie der DFB kurz nach der Ernennung von Jürgen Klopp zum Bundestrainer mitteilte.

Frankfurt/Main (dpa) - Per Mertesacker wird Geschäftsführer beim Deutschen Fußball-Bund. Der frühere Weltmeister übernimmt den Posten zum Jahresbeginn 2027, Vorgänger Andreas Rettig bleibt bis dahin im Amt, wie der DFB kurz nach der Ernennung von Jürgen Klopp zum Bundestrainer mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:260724-930-430501/2

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