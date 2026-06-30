Asunción (dpa) – Nach dem Einzug Paraguays ins Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft hat Präsident Santiago Peña einen nationalen Feiertag ausgerufen. Der Tag nach dem sensationellen Sieg über die deutsche Nationalmannschaft sei arbeitsfrei, teilte die Regierung per Dekret mit. Zuvor hatte Peña nach dem 4:3-Sieg im Elfmeterschießen gegen das DFB-Team am Montag auf der Plattform X geschrieben: «Paraguay gibt niemals auf! Feiertag, verdammt noch mal!»

«Heute feiert ein ganzes Land. Es feiert den Sieg einer Nationalmannschaft, die das Wesentliche unserer Identität verkörpert: den Kampfgeist, den Glauben und die Stärke eines Volkes, das niemals aufgibt», teilte der Präsident auf X mit. Als Teil seiner Ankündigung auf der Plattform veröffentlichte Peña ein Bild, das ihn im Trikot der paraguayischen Nationalmannschaft bei der Unterzeichnung des Dekrets zeigt. Er dankte der Nationalmannschaft für die «riesige Freude» und dafür, Millionen Paraguayer unter einer Flagge vereint zu haben.

Erstmals seit 2010 ist Paraguay wieder bei einer Fußball-WM dabei. Im Kampf um das Viertelfinale trifft Paraguay entweder auf Topfavorit Frankreich oder Schweden.