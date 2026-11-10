Die Niederlande haben die beste Ausgangslage vor den letzten beiden Gruppenspielen in der Nations League. Doch gegen Deutschland fehlen zwei wichtige Spieler.

Berlin (dpa) – Die Niederlande müssen im Nations-League-Showdown gegen Deutschland auf Kapitän Virgil van Dijk verzichten. Der Abwehrchef des FC Liverpool fällt für die Partie am Montag (20.45 Uhr) im Berliner Olympiastadion verletzt aus. Auch Stürmer Brian Brobbey muss angeschlagen passen, sodass dem neuen Bondscoach Xavi Hernandez zwei wichtige Stützen gegen die DFB-Elf und drei Tage zuvor gegen Griechenland fehlen.

Die Niederlande gehen als Tabellenführer in die letzten beiden Spieltage. Im Hinspiel hatte es zwischen der Elftal und Deutschland in Amsterdam ein 2:2 gegeben. Van Dijk erzielte ein Kopfballtor, das allerdings wegen einer Abseitsposition von Brobbey aberkannt wurde.

Nach dem Spiel hatte van Dijk Bundestrainer Jürgen Klopp sein Trikot geschenkt. Beide hatten beim FC Liverpool mehrere Jahre sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Nun fällt das Wiedersehen aus, was Klopp aus sportlicher Sicht sicherlich nicht ganz so schlimm findet. Die DFB-Elf ist vor den letzten Gruppenspielen in Serbien und gegen Oranje nur Gruppendritter.