Amsterdam (dpa) – Oranje-Kapitän Virgil van Dijk freut sich auf das Wiedersehen mit Jürgen Klopp. Dem neuen Bundestrainer will er aber das Debüt bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vermiesen. «Ich freue mich, ihn wiederzusehen. Er ist eine sehr wichtige Person in meiner Karriere», sagte van Dijk mit Blick auf die Partie in der Nations League in Amsterdam an diesem Donnerstag (20.45 Uhr/RTL). «Ich freue mich, ihn zu treffen, aber ich hoffe, wir können dafür sorgen, dass er sein erstes Spiel als Nationaltrainer verliert.»

Van Dijk hat einige Jahre beim FC Liverpool unter Klopp gespielt. Zuletzt waren sich beide bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko begegnet, wo Klopp noch als TV-Experte für die Telekom tätig gewesen war. «Er ist ein kompletter Trainer. Es wird ein schweres Spiel, aber wir sind bereit», sagte van Dijk.

Auch Xavi lobt Klopp

Der neue niederländische Bondscoach Xavi freut sich ebenfalls auf das Duell mit Klopp. «Jürgen ist einer der besten Trainer der vergangenen Jahre auf der Welt. Es wird eine große Herausforderung für mich persönlich, eine große Herausforderung für die Mannschaft», sagte der Spanier, der nach der Weltmeisterschaft die Nachfolge von Ronald Koeman angetreten hat. «Wir müssen unser Top-Level zeigen, weil wir gegen eine Top-Mannschaft spielen. Es ist ein sehr schöner Start», sagte der Ex-Trainer des FC Barcelona.