Die Gruppenphase der Nations League geht in die Entscheidung. Die DFB-Elf muss auch das Rückspiel gegen Serbien unbedingt gewinnen. Gibt es weitere Debüts unter Klopp?

Belgrad (dpa) –

Länderspiel-Statistik: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Belgrad gegen Serbien ihr 1046. Länderspiel. In der Statistik stehen 603 Siege, 217 Unentschieden und 225 Niederlagen.

Bundestrainer: Jürgen Klopp hat einen mäßigen Start als Bundestrainer hingelegt. In seinen ersten vier Länderspielen feierte der 59-Jährige nur einen Sieg. Dazu kamen zwei Unentschieden und ein 0:1 bei seinem Heimdebüt gegen Griechenland.

Nations League: Die DFB-Auswahl benötigt den zehnten Sieg im 31. Nations-League-Spiel, um weiter auf den Einzug ins Viertelfinale hoffen zu können. In der Tabelle der Gruppe 2 der A-Liga belegt Deutschland nach vier von sechs Vorrundenpartien mit fünf Punkten Platz drei hinter den Niederlanden und Griechenland (je 8). Die Serben liegen punktlos auf dem letzten Platz. Der Tabellenerste und -zweite ziehen ins Viertelfinale ein.

Serbien: Das Hinspiel gegen die Serben hat die DFB-Elf Anfang Oktober in München mit 2:0 gewonnen. Tom Bischof und Florian Wirtz erzielten die Tore. Beim Rückspiel kommt es nun insgesamt zum fünften Vergleich. In der Statistik stehen zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Diese gab es bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika, als das DFB-Team nach einer Gelb-Roten Karte für Miroslav Klose gegen Serbien mit 0:1 verlor.

Belgrad: Die DFB-Auswahl tritt zum sechsten Mal in Belgrad an. Die letzte Partie liegt 49 Jahre zurück. Gegen das damalige Jugoslawien gab es einen 2:1-Erfolg. Vor 50 Jahren musste man im Rajko-Mitić-Stadion aber auch eine sehr bittere Niederlage hinnehmen. Im EM-Finale verlor der damalige Weltmeister Deutschland nach dem legendären Fehlschuss von Uli Hoeneß mit 3:5 im Elfmeterschießen gegen die damalige Tschechoslowakei.

Zuschauer: Die Partie im Stadion von Roter Stern Belgrad muss vor spärlich besetzten Tribünen stattfinden. Die Europäische Fußball-Union hat den serbischen Verband wegen rassistischer Ausfälle seiner Fans mit einem Zuschauerausschluss belegt. Durch einen Passus in den UEFA-Regularien dürfen aber Kinder unter 15 Jahren in Begleitung von Lehrern oder Trainern live dabei sein. Der serbische Verband rechnet mit rund 5.000 Besuchern, auch 50 DFB-Anhänger dürfen in die Arena.

DFB-Kader: Das aktuelle Aufgebot wird angeführt von Kapitän Joshua Kimmich. Der 31 Jahre alte Bayern-Profi ist mit 116 Länderspielen der erfahrenste Akteur. Auf mehr als 50 Einsätze kommen ansonsten nur noch Arsenal-Stürmer Kai Havertz (63) und Bayern-Verteidiger Jonathan Tah (53). Florian Wirtz (FC Liverpool) könnte bei einem Einsatz in Serbien drei Tage später in Berlin gegen die Niederlande sein 50. Länderspiel bestreiten.

Debütanten: Nachdem Jürgen Klopp in seinen ersten vier Länderspielen zehn Debütanten eingesetzt hatte, könnten gegen Serbien und Holland drei weitere hinzukommen. Der Stuttgarter Verteidiger Finn Jeltsch (20), Flügelstürmer Brajan Gruda (22) von RB Leipzig und der 17 Jahre alte Gladbacher Wael Mohya sind im aktuellen Kader noch ohne Einsatz.

Torschützen: Kai Havertz ist mit 25 Treffern der erfolgreichste Schütze im DFB-Kader. Dahinter folgt Rückkehrer Niclas Füllkrug. Der 33 Jahre alte Stürmer von Werder Bremen kommt in seinen bislang 24 Länderspielen auf die beachtliche Quote von 14 Treffern. Eine zweistellige Trefferquote können ansonsten nur noch Florian Wirtz (12) und Kapitän Joshua Kimmich (10) vorweisen.