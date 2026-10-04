Jürgen Klopp verändert seine Startelf in Griechenland diesmal nur auf drei Positionen. Das Mittelfeld um Florian Wirtz als Kapitän soll in gleicher Besetzung wie gegen Serbien wirbeln.

Thessaloniki (dpa) – Jürgen Klopp verzichtet im Rückspiel gegen Griechenland in der Nations League erstmals auf viele Änderungen in der Startelf der Fußball-Nationalmannschaft. In Lennart Karl, David Raum und Jonathan Burkardt gibt es drei Umstellungen in der Anfangsformation am Abend (20.45 Uhr/RTL) in Thessaloniki. Klopp bietet in seinem vierten Länderspiel als Bundestrainer hingegen erstmals keinen Neuling auf.

Der 18 Jahre alte Karl rückt in seinem vierten Länderspiel für Serge Gnabry am Abend im Toumba Stadion in die Startelf. Im Vergleich zum 2:0 gegen Serbien ersetzt der Frankfurter Burkardt im Sturmzentrum Nick Woltemade. Seine Abwehr lässt Klopp nahezu unverändert. Lediglich der Leipziger Raum kommt auf der linken Außenbahn für Maximilian Mittelstädt ins Team.

Mittelfeld-Trio unverändert

Im Tor steht wie angekündigt zum zweiten Mal der junge Münchner Jonas Urbig. Die Abwehrkette bilden neben Raum noch Philipp Treu auf der rechten Seite sowie Malick Thiaw und Waldemar Anton im Zentrum. Auf Kontinuität setzt Klopp auch im Mittelfeld, wo das gegen Serbien herausragende Trio aus Alexandar Pavlovic, Tom Bischof und Ersatz-Kapitän Florian Wirtz beginnt.

Die DFB-Elf will sich für das überraschende 0:1 gegen die Griechen vor genau einer Woche in Augsburg revanchieren. Durch die Niederlage ist das Klopp-Team nach der Hälfte der Gruppenphase in dem UEFA-Wettbewerb hinter Grichenland (7 Punkte) und den Niederlanden (5) mit vier Zählern nur Dritter.