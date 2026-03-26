Im Länderspiel gegen die Schweiz darf Julian Nagelsmann bis zu elf Mal wechseln – so oft wie nie zuvor. Was hinter der neuen Testspiel-Regel steckt und warum der Bundestrainer kein Fan davon ist.

Basel (dpa) - Julian Nagelsmann will im WM-Härtetest der Nationalmannschaft gegen die Schweiz von den erstmals möglichen elf Spielerwechseln nur im Notfall Gebrauch machen. «Ich bin kein Riesenfreund davon. Ich gehe davon aus, dass wir nicht elfmal wechseln», sagte der Bundestrainer zu den neuen Regularien. Er wolle sein WM-Team «einspielen» und nicht personell experimentieren.

Zuvor hatte der Deutsche Fußball-Bund bestätigt, dass eine neue FIFA-Option am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Basel angewendet wird. Diese erlaubt Trainern bis zu elf Auswechslungen in Testspielen. Grundlage ist eine Entscheidung des International Football Association Board (Ifab) von Ende Februar.

Die Regelhüter des Weltfußballs hatten beschlossen, in offiziellen Test-Länderspielen die bisher möglichen Auswechslungen von sechs auf acht zu erhöhen. Einigen sich beide Mannschaften auf ein höheres Limit sind sogar bis zu elf Auswechslungen möglich. Als Beschränkung bleibt es aber bei drei sogenannten Wechselfenstern plus der Halbzeitpause als Slots. Es können also nicht elf Einzelwechsel gemacht werden. So soll Zeitspiel verhindert werden.

Schweiz-Coach will Kontingent ausschöpfen

«Der Wunsch kam aus der Schweiz. Wir haben dem entsprochen», sagte Nagelsmann. Murat Yakin, der Coach der Eidgenossen, kündigte bereits an, dass er dieses Kontingent ausschöpfen möchte, um möglichst viele WM-Kandidaten einsetzen zu können. Nagelsmann hat 25 Spieler im Aufgebot und könnte somit bis auf drei Akteure alle zum Einsatz bringen - inklusive des DFB-Neulings Lennart Karl.

Bei der WM im Sommer gilt allerdings weiterhin die Regel für Pflichtspiele mit bis zu fünf Auswechslungen und einer weiteren, wenn ein Spiel in die Verlängerung geht.