Norwegens Leo Östigard wird zum ersten Mal Vater. Zumindest per Videoanruf kann er seine Partnerin unterstützen. Im Mannschaftsquartier wird der Abwehrspieler gefeiert.

East Rutherford (dpa) – Baby-Glück im norwegischen Fußball-Nationalteam: Abwehrspieler Leo Östigard ist Vater eines Sohnes geworden. Weil er sich mit den Skandinaviern bei der WM in den USA auf das zweite Gruppenspiel gegen Senegal am Dienstag (2.00 Uhr/MagentaTV) in East Rutherford vorbereitet, konnte der 26-Jährige die Geburt allerdings nur per Videoanruf verfolgen.

Er sei «total erschöpft», berichtete Östigard im Mannschaftsquartier der Norweger in Greensboro. «Aber es war fantastisch.» Seine Partnerin Aurora Eidmann habe das so gut gemacht, meinte der Profi vom italienischen Club CFC Genua. Er habe gar nicht viel sagen und sie nur unterstützen können. Er sei «so glücklich und stolz». Er könne kaum beschreiben, wie sich das anfühle.

Teamkollegen singen und applaudieren

In einem Video, das der norwegische Verband verbreitete, ist zu sehen, wie Östigards Teamkollegen im Hotel für ihn singen und applaudieren. «Das schönste Geschenk wartet auf dich, Papa – wir drücken dir die Daumen, Liebling», schrieb seine Partnerin unter einem Foto in den sozialen Medien.

Östigard hatte beim 4:1 der Norweger zum WM-Auftakt gegen den Irak kurz nach seiner Einwechslung ein Kopfballtor erzielt. Er hatte den Treffer seinen Liebsten gewidmet und mit den Fingern ein A – wie Aurora – geformt.