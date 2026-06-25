New York (dpa) – Norwegens WM-Fans erobern auch den Baseball. Zahlreiche Anhänger der Nationalmannschaft um Fußball-Star Erling Haaland besuchten den MLB-Doppelpack zwischen den New York Mets und den Chicago Cubs auf dem Citi Field. In bester Laune skandierten die Wikinger in ihren roten Trikots Gesänge, legten in New York eine kollektive Ruder-Einlage hin und machten auf der Stadiontribüne auch eine Art Polonaise.

Mit dem Ruder-Schlachtgesang haben sich die norwegischen Fußball-Fans vor und während der WM einen Namen gemacht. Die Aktion, die manche als «Viking Row» bezeichnen, ist eine Art Weiterentwicklung des von Island bei der EM 2016 zelebrierten «Viking Clap». Der Unterschied: Nach zwei immer schneller werdenden Trommelschlägen haben die Isländer jeweils in die Hände geklatscht – die Norweger dagegen «rudern» auf ihren Plätzen vor und zurück.

Norwegen ist erstmals seit 28 Jahren wieder bei einer WM dabei. Haaland & Co. stehen sogar vorzeitig in der K.o.-Runde. Norwegen spielt am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen Frankreich um den Gruppensieg.