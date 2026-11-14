Das Oranje-Team brennt gegen Griechenland ein Fußball-Feuerwerk ab. Gegen die DFB-Elf wird nun ein wichtiger Spieler fehlen.

Berlin (dpa) – Die Niederlande müssen im Nations-League-Duell mit Deutschland auf Kapitän Frenkie de Jong verzichten. Der Mittelfeldstratege vom FC Barcelona fällt für die Partie in Berlin am Montag (20.45 Uhr) wegen Rückenproblemen aus.

Für das Oranje-Team bedeutet das eine deutliche Schwächung. Der 29-Jährige zeigte bei der 7:0-Gala der Elftal gegen Griechenland eine ganz starke Leistung und war 45 Minuten lang Taktgeber einer starken niederländischen Mannschaft. In der Halbzeit musste de Jong dann bereits angeschlagen in der Kabine bleiben.

Nicht der einzige Ausfall

Bondscoach Xavi Hernandez muss bereits auf den eigentlichen Kapitän Virgil van Dijk und Stürmer Brian Brobbey verzichten. Das Duo fehlt ebenfalls angeschlagen. Dennoch zeigten die Niederländer gegen Griechenland eine bärenstarke Leistung und gehen als Tabellenführer in den letzten Spieltag. Im Hinspiel hatte es zwischen der DFB-Elf und der Elftal in Amsterdam bei der Premiere von Bundestrainer Jürgen Klopp ein 2:2 gegeben.